Bajo la administración de Jean Ferrari, Universitario de Deportes ganó el bicampeonato de la Liga 1 en 2024 y el club ya se está preparando para lograr el tricampeonato en 2025 y también para competir en la próxima edición de la Copa Libertadores. Los hinchas están contentos con el trabajo realizado por el dirigente, hincha confeso de la institución ‘merengue’; sin embargo, en una reciente entrevista, el exjugador dejó claro que su trabajo en la ‘U’ es desgastante y que no se ve muchos años más al mando. También tuvo palabras sobre el caso ‘Los Galácticos’ que involucra a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Este lunes, Jean Ferrari se refirió por primera vez a su posible salida del cuadro merengue, donde ejerce el cargo de administrador desde agosto de 2021. “El desgaste es parte de un cargo tan importante como manejar la institución más grande del país. No me veo muchos años más, eso sí lo dejo clarísimo. Tampoco soy de esas personas que se atornillan en el poder. En mi caso no es eso”, señaló a RPP.

Sin embargo, Jean destacó que en estos momentos está enfocado en presentar el plan de viabilidad ante la SUNAT y, en el ámbito deportivo, el club ya está inmerso en las negociaciones para conseguir nuevos fichajes. “Sí voy a estar un tiempo prudente, primero encaminar el plan de viabilidad, que se empiece a pagar las cuotas que es lo más importante y a partir de ahí veremos”, añadió.

El también abogado tuvo palabras sobre el caso ‘Los Galácticos’. “Es lamentable porque eso nos permite estar expuestos al Poder Judicial y se tienen que comenzar a aclarar cosas que no se han hecho bien. Luego, hay que saber la carpeta fiscal, lo que indica y si están los medios probatorios sobre los delitos. A partir ahí uno puede dar una opinión más exacta, pero hoy la exposición mediática que se ha visto desde afuera sobre los supuestos delitos de algunos integrantes de la junta directiva es lamentable”, comentó.

El directivo de la ‘U’ aseguró que se debería esperar a ver las posturas de la CONMEBOL y la FIFA. “También hay que ver postura y opiniones de la Conmebol y la FIFA. Hay que ver qué postura tendrán los clubes cuando haya la asamblea de bases. Hay mucho por rebanar, pero todo es especulación por ahora, tiene que aclararse todo. Lo peor que los equipos podemos hacer es caer en la especulación. Le vendría bien al fútbol peruano una reestructuración en general, tenemos que enfocarnos en el sistema y ver si funciona”, sentenció.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





