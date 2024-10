En los últimos días, Daniel Graña, gerente general de Sporting Cristal, ha estado en el ojo de la tormenta. Todo comenzó con su participación en el foro internacional iDream, el futuro de la industria deportiva, donde el directivo ofreció una serie de declaraciones sobre la situación del club rimense. Lo que parecía una intervención destinada a destacar los avances institucionales, rápidamente se convirtió en un hecho polémico. Graña fue criticado en redes sociales por comentarios que muchos hinchas celestes consideraron desatinados y hasta ofensivos hacia la historia y el presente del club. El CEO habló sobre la grandeza de la institución, la estrategia de marketing implementada, y también expresó su preocupación por el estado del Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, el tono y contenido de sus afirmaciones no fueron bien recibidos, lo que lo obligó a ofrecer disculpas públicas.

Una de las declaraciones que más revuelo causó fue cuando Graña posicionó a Sporting Cristal como el “tercer equipo más grande del Perú”, una frase que generó una ola de indignación entre los hinchas. Esta afirmación, sumada a la admisión de que el club “copió” la estrategia de marketing de Alianza Lima, fue vista como una subestimación de identidad del equipo.





El Alberto Gallardo, “el estadio al que se está carcomiendo el río”





Otro de los momentos más comentados de su intervención fue cuando Graña habló sobre el Estadio Alberto Gallardo. Al referirse al recinto, el gerente general destacó los problemas de infraestructura y la ubicación del recinto, lo que, según él, pone en peligro su futuro. “Casi lloro cuando dijiste que el Sánchez-Pizjuán de Sevilla es un estadio chico, de 40.000 personas. Bueno, este (Alberto Gallardo) es para 9.300. Es un estadio de tres tribunas, acá al costado está el río Rímac, que se está comiendo y carcomiendo el estadio”, comentó.

Pero el tema no quedó allí. Graña también señaló la falta de accesibilidad y seguridad en el estadio, describiéndolo como “inseguro porque está en una zona complicada”. A esto añadió: “Tiene solo un acceso, que es la calle que está atrás. Toda la gente, las 9.000 personas, entran por la misma calle. Es antiguo y no es nuestro”. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos hinchas como una falta de respeto.

El Estadio Alberto Gallardo fue calificado de inseguro por el propio gerente de Sporting Cristal. (Foto: Internet)

Las disculpas de Daniel Graña: “Entiendo la sensación de rabia e indignación”





Tras el aluvión de críticas, Graña rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un extenso mensaje de disculpa dirigido a los hinchas de Sporting Cristal. “Es común en estas situaciones mediáticas que el ego nos gane y que busquemos justificarnos de alguna manera. Sin embargo, los que me conocen saben que soy una persona transparente y que reconozco mis errores cuando me equivoco”, comenzó el gerente general en su publicación.

Con una evidente muestra de arrepentimiento, Graña ofreció disculpas sinceras a los hinchas que se sintieron ofendidos por sus declaraciones. “Quiero, con todo el amor, cariño y respeto que tengo por Sporting Cristal y sin ninguna justificación, expresar mis más sinceras disculpas a todos los hinchas que se sintieron afectados por lo que dije, por lo que se interpretó que dije y/o por cómo lo dije. Sé y entiendo perfectamente la sensación de rabia e indignación que he podido ocasionarles”, escribió.





Compromiso con el club y un un futuro por reconstruir





Graña también aprovechó la ocasión para reafirmar su compromiso con Sporting Cristal, mencionando el esfuerzo constante que ha puesto en sus cuatro años como gerente general del club. “En estos cuatro años como Gerente General del club he dado siempre el 110% por este escudo y lo seguiré haciendo de la manera más responsable, no solo hasta el último día que me toque trabajar en la mejor institución deportiva del Perú, sino también luego desde el lugar donde me toque estar”.

El cierre de su publicación fue una reflexión sobre lo complicado que será reparar el daño causado y la incomodidad generada. “Finalmente, agradezco enormemente a las personas que me han expresado su respaldo, incluso algunos estando en desacuerdo, entiendo que mi intención fue siempre la de poner a Sporting Cristal como un caso de éxito internacional”, concluyó.

Aunque las disculpas fueron recibidas con cierto escepticismo por algunos sectores de la hinchada de Sporting Cristal, otros valoraron su humildad al reconocer sus errores y su intención de mejorar la imagen del club.

Las disculpas que Daniel Graña ofreció en redes sociales. (Foto: Instagram)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Tras el parón por la fecha doble de octubre de las Eliminatorias 2026. Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Atlético el sábado 19 de octubre, con inicio a la 1:00 p.m. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

En La Florida, frente a los rivales que tiene, confían en lograr clasificarse a los playoffs. Por eso, Guillermo Farré tendrá que jugarse el todo por el todo en los próximos tres partidos: Universitario de Deportes (L), Unión Comercio (V) y Comerciantes Unidos (L).

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 05.05.24 Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético Liga 1 - Apertura 29.10.23 Sporting Cristal 3-0 Alianza Atlético Liga 1 - Clausura 11.06.23 Alianza Atlético 0-0 Sporting Cristal Liga 1 - Apertura 23.10.22 Alianza Atlético 0-2 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura 25.06.22 Sporting Cristal 1-0 Alianza Atlético Liga 1 - Apertura

Sporting Cristal no se corona campeón nacional desde el año 2020. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR