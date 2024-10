En el fútbol como en la vida, los vínculos no duran una eternidad. El tiempo siempre hace lo suyo y el desgaste se vuelve evidente con el paso de los años. Esto se puede inferir tras la separación de Sporting Cristal y Adidas, quienes no renovaron su relación contractual que los une hasta finales de 2024. Después de 12 temporadas (2013-2024), la marca deportiva alemana dejará de vestir al cuadro celeste y se marchará con el recuerdo de cinco títulos nacionales en sus dos periodos (2002, 2014, 2016, 2018 y 2020), pues también estuvo en el Rímac entre 1998 y 2004. Sin embargo, la pelota seguirá rodando y desde el inicio de la campaña 2025 una empresa del mismo país trabajará en la piel de los bajopontinos por los próximos siete años: Puma.

Esta no es la primera vez que la marca germana vestirá a Sporting Cristal, ya que antes lo hizo entre 1988 y 1990, ciclo en donde levantaron un título (1988). Precisamente aquella consagración tiene un hecho histórico muy recordado por los hinchas rimenses, puesto que dentro de los artífices de aquel campeonato estuvieron dos de sus más grandes ídolos: Julio César Uribe brillando en el campo y Alberto Gallardo dirigiendo desde el banquillo, en el recordado triunfo por 2-1 sobre Universitario de Deportes. De esta manera, según lo señalado en el comunicado de ‘SC’, “este contrato, que se prolongará por los próximos siete años, se convierte en el más importante en la historia del club y representa un hito decisivo hacia el crecimiento sostenido de nuestra institución”.

La primera camiseta de Sporting Cristal con Adidas se dio en la temporada 2013. (Foto: Sporting Cristal)

Para contextualizar este cambio con miras al 2025, Depor conversó con Luis Jara, periodista especializado en la historia de Sporting Cristal, quien analizó el segundo paso de Adidas por el club, el vínculo que no se llegó a consolidar con la hinchada y su perspectiva sobre el arribo de Pumas para el año entrante. En primer lugar, reconoció que el hecho de que la marca de las tres rallas haya estandarizado el uso de plantillas para las camisetas de algunos años, generó una molestia que se fue extendiendo con el transcurrir de los años.

“Hay una molestia por parte del hincha, no tanto por el trato que Adidas tuvo con el club, sino por un tema de renombre y el trato del representante de la marca en el país. Hay algunos hinchas que son más específicos, son más detallistas, por ahí coleccionistas de camisetas, que se dan cuenta que el material o los modelos que brindaban no era el más óptimo. Mucho se ha notado ahora por un tema de globalización, por las plantillas que utilizaban para los modelos. Pasó con la alterna de 2018 que era la titular de la U. de Chile, la alterna de 2021 que era la alterna de Colo Colo del año anterior y así te puedo dar infinidad de situaciones que se dieron”, sostuvo.

El título de 2020 fue el último de Sporting Cristal con Adidas. (Foto: Sporting Cristal)

Aunque la relación entre Adidas y la hinchada comenzó bien al inicio del vínculo en 2013, con el tiempo se fue desgastando hasta un punto de no retorno. Para Jara, que los fanáticos celestes no estén acostumbrados a pagar el alto precio de una camiseta original también fue un punto que influyó, por lo que en líneas generales fueron varios factores los que pesaron para que poco a poco el cambio de marca se viera como una alternativa. Desde ese ángulo, valora la llegada de una nueva empresa como algo que el club necesitaba por el momento que está atravesando desde varias aristas, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

“El hincha de Cristal no es tan asiduo a comprar camisetas originales. Esa es una situación complicada que quiero creer que ahora con esta nueva marca lo van a ver. Si ves publicaciones del club con fotos de hinchas o videos, notarás que ni la mitad de los personajes aparecen con camisetas originales. Eso no ayudó mucho a la relación con la marca. Viene bien el cambio porque es otro momento del club, para bien o para mal, y está bien que se den estos cambios en la hora de la competencia. En resumen, lo veo como un cambio necesario porque la relación con Adidas está un poquito desgastada desde ambos lados”, explicó.

Al enlazar esta salida de Adidas con el presente deportivo de Sporting Cristal, Luis Jara sostiene que son cosas que no necesariamente están ligadas, pues la marca alemana estuvo en la década más exitosa del club a nivel local. “Es relativo. Si ves la época anterior de Adidas, de 1998 a 2004, estuvo en el título de 2002 y luego ahora, con los del 2014, 2016, 2018 y 2020, y si quieres súmale la Copa Bicentenario 2021. Además, en el lapso que estuvo Adidas se dio el cambio de dueños en 2019, y antes de eso las renovaciones se hacían más públicas y luego comenzaron a ser más silenciosas, las activaciones o cosas personalizadas se fueron reduciendo”, agregó.

Periodo Marca oficial 1956-1985 Ninguno 1986 Diadora 1987 Calvo 1988-1990 Puma 1991-1994 Polmer 1995-1997 Umbro 1998-2004 Adidas 2005-2006 Marathon 2007-2009 Joma 2010-2012 Umbro 2013-2024 Adidas 2025-2031 Puma

Las marcas deportivas que vistieron a Sporting Cristal.

Puma volverá a vestir a Sporting Cristal después de 35 años. (Foto: Difusión)

Puma, un reto para ‘SC’

La relación entre Sporting Cristal y Puma será por los próximos siete años, por lo que desde ya hay mucha expectativa por parte de la hinchada, no solo desde el lado del diseño de la camiseta para el 2025, sino por cómo la marca empezará a construir este vínculo con quienes finalmente serán los que consuman sus productos. Luis Jara añade a este punto una preocupación que comparten muchas de las empresas que están ligadas al mundo deportivo: la piratería. Así pues, será interesante saber cómo combatirán esta problemática para conectar con el público y que este compre los artículos originales.

“La llegada de Puma se dio en 2022, no es de ahora. La marca incluso presentó una oferta por la Selección Peruana. A mí me parece interesante su propuesta con Sporting Cristal, ya que es una marca de prestigio y tiene el respaldo a nivel internacional. Por otro lado, ¿cómo combatir la piratería o cómo convencer al hincha de que compre productos originales? Por ejemplo, Alianza Lima vende, la ‘U’ tiene a Marathon que tiene ofertas para todas las demandas. ¿Cómo los convences para que terminen pagando algo caro como es una camiseta original? Ahí hay un temor”, argumentó.

Sporting Cristal salió campeón con Umbro en 2012 tras siete años de sequía. (Foto: Sporting Cristal)

Desde el lado histórico, este cambio también nos lleva a revisar cuál es el recuerdo que hay en el hincha de Sporting Cristal respecto a la relación de una determinada marca con los éxitos deportivos del club. Jara contempla que los fanáticos que vivieron las glorias de los años 90, con el tricampeonato (1994-1996) y la final de la Copa Libertadores (1997), evocan con nostalgia las camisetas de Umbro, que vistió a ‘SC’ en dos periodos (1995-1997 y 2010-2012). Por otro lado, considera que también hay otros que sí vivieron la época de Puma y presenciaron el campeonato de 1988, con Julio César Uribe como el ‘10’ del equipo. “Si hablas con un hincha que creció en la década de los 90, hay un aprecio con Umbro por la final de la Copa Libertadores y esa histórica camiseta del 97. Por ahí hay hinchas que bordean los 50 años y recuerdan con cariño a Puma, porque la usó Uribe y (Julio César) Antón. Por ese lado, quiere creer que Puma va a jugar un poco con ese factor histórico que por ahí se le pedía a Adidas”, acotó.

Por último, Luis Jara precisó la oportunidad que tiene Sporting Cristal para volver a enganchar al hincha con esta nueva marca, pues son ellos quienes durante los últimos años de sequía de títulos se han comido el pleito desde otro lugar para empujar al club. “El mejor ejemplo de eso es la vuelta con Always Ready, había que remontar cinco goles y hubo alrededor de 30 mil personas en el Estadio Nacional. Los partidos en el Gallardo rara vez se juegan sin público, donde normalmente hay un buen promedio de hinchas y ahora hay una interesante oferta de comidas”, puntualizó.

Título Marca oficial 1956, 1961, 1968, 1970, 1972, 1979, 1980 y 1983. Ninguno 1988 Puma 1991 y 1994 Polmer 1995, 1996 y 2012 Umbro 2002, 2014, 2016, 2018 y 2020 Adidas 2005 Marathon

Los títulos de Sporting Cristal según las marcas que lo vistieron.

Sporting Cristal venció a Universitario para proclamarse campeón nacional en 1988. (Foto: Sporting Cristal)

Una mirada al pasado

Esta vuelta de Puma al Rímac no solo tiene como recuerdo el título nacional de 1988 –con lo anecdótico que la final se jugó en enero de 1989–, sino también la participación de Sporting Cristal en la Copa Marlboro de ese mismo año, en un plantel que tuvo el lujo de contar con las paredes entre César Cueto y Julio César Uribe. El ‘Poeta de la Zurda’, ídolo de Alianza Lima, estuvo en aquel equipo por la invitación especial de Miguel Company, quien le dio la mano en un momento donde recién salía de una lesión ligamentaria que sufrió en Colombia y que lo mantuvo fuera de las canchas por más de ocho meses.

“Había llegado lesionado de Colombia, estuve jugando en el Cúcuta y en el Pereira. Tuve una lesión en los ligamentos y decidí volver. Me quedé ocho meses fuera de las canchas. Estaba alejado y me llamó Miguel Company para invitarme. Acepté porque él es mi amigo y porque necesitaba volver a jugar”, contó el exvolante nacional años después, en una entrevista con El Comercio. ¿Y cómo le fue a ‘SC’ en aquel certamen internacional amistoso? Se coronaron luego de una serie de partidos relámpagos disputados en Estados Unidos.

El plantel de Sporting Cristal y el título de la Copa Marlboro 1988. (Foto: Extremo Celeste)

Fueron tres torneos cortos disputados en meses diferentes. En el de agosto, Sporting Cristal lo compartió con Benfica de Portugal (subcampeón de la Copa de Campeones de Europa de 1987), Barcelona SC de Guayaquil (campeón de Ecuador de 1987) y Atlético Nacional de Colombia (cuarto en la liga colombiana de 1987). Los rimenses dieron la sorpresa en suelo norteamericano, pues vencieron al conjunto portugués en una de las llaves, luego de imponerse por 6-5 en la tanda de penales tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ya en el encuentro por la definición, los celestes no pasaron apuros para quedarse con la victoria y golearon por 4-0 a Barcelona SC, gracias a las anotaciones de Francesco Manassero, César Loyola (2) y Luis Redher. Pese a la insistencia de la hinchada, César Cueto no terminó firmando por Sporting Cristal. “Fue una bonita experiencia, pero nunca firmé contrato. Después me fui y al año siguiente me retiré en Alianza”, reveló. Aunque tuvieron un primer semestre irregular, los rimenses recondujeron su camino tras la salida Miguel Company y la posterior llegada de Alberto Gallardo, alcanzado la final nacional donde vencieron a Universitario. ¿Esta regreso entre ‘SC’ y Puma tendrá un efecto positivo a partir de 2025? El tiempo nos dará la respuesta.

Sporting Cristal y su equipo titular en la Copa Marlboro 1988. (Foto: Difusión)





