“Elegimos a 26 porque a veces tener 30 futbolistas no permite entrenarlos a todos ellos como se merecen”, indicó Jorge Fossati el último lunes, cuando fue consultado sobre su convocatoria para los partidos frente a Uruguay y Brasil, válido por la fecha doble de octubre de las Eliminatorias 2026. Esta nómina de 26 futbolistas pasó a ser de 27, pues días después se confirmó la desconvocatoria de Gianluca Lapadula y los llamados de Jorge Murrugarra y Luis Ramos. En ese sentido, desde que asumió la dirección técnica de la Selección Peruana y llamó por primera vez a sus dirigidos en marzo, esta es la lista más reducida del ‘Flaco’. Entendiendo su argumento, ahora fue más selectivo para sus decisiones y dejó de lado a algunos nombres que parecían fijos.

Dentro de su primera convocatoria para los amistosos de marzo, frente a Nicaragua y República Dominicana, el ‘Nono’ llamó a 29 jugadores y, además de mantener la base que había dejado Juan Reynoso antes de su salida, consideró a otros elementos que quería observar para poco a poco conocer el universo de jugadores que tendría a su disposición para su proceso. De aquellos nombres, Renato Solís (lesionado), Erick Noriega, Carlos Ascues, Paolo Reyna y Martín Távara no volvieron a ser citados a la Videna, más allá de que el comando técnico de la Blanquirroja siempre los tiene en observación hasta la fecha.

Fossati no siempre fue claro en sus consideraciones para convocar a un futbolista en específico, pues en algunos casos tuvo una mirada particular para contar con ellos. El ejemplo de Christian Cueva es uno de los más resaltantes, ya que lo llevó a la Copa América sin ritmo futbolístico: no disputaba un partido oficial desde octubre del año pasado y se encontraba sin equipo tras su salida de Alianza Lima. Sin embargo, ahora que el volante de 31 años fichó por Cienciano y viene retomando su regularidad de a pocos, no lo convocó. Esto no quiere decir que físicamente esté bien como para ser citado –porque no lo está–, pero a simple vista hay una incongruencia en su decisión si la comparamos con el pasado.

Perú está último en las Eliminatorias 2026 con tres puntos. (Foto: Bicolor)

Lo cierto es que desde marzo hasta esta última nómina para las Eliminatorias 2026, el uruguayo no cambió mucho y ha tratado de mantener una base que le permita consolidar la idea detrás de su 3-5-2. Hasta la fecha lleva cinco convocatorias y estos son los 19 jugadores que estuvieron en todas: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Marcos López, Andy Polo, Joao Grimaldo, Gianluca Lapadula, Edison Flores y Bryan Reyna. Ojo, esto no quiere decir que todos fueron utilizados en la misma medida, pero al menos forman parte de la columna vertebral del plantel.

Luego están los que fueron convocados en cuatro oportunidades, como Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Franco Zanelatto, José Rivera y Alex Valera. El ‘Kaiser’, por ejemplo, no estuvo en marzo porque todavía no definía su futuro en Alianza Lima, pero después de resolver su situación se convirtió en el líbero para Fossati. ‘Santa’ y ‘Zane’ solo fueron llamados hasta septiembre y no para los partidos de octubre, mientras que el ‘Tunche’ Rivera vuelve a la Bicolor después de no haber estado hace un mes. Valera, por su parte, si bien estuvo en la lista para los amistosos de junio y se tenía previsto que viaje a Estados Unidos para la Copa América, finalmente fue desconvocado por temas personales; pese a ello, Fossati respaldó su buen presente en la ‘U’ y fue titular contra Colombia y Ecuador.

Renato Tapia y Paolo Guerrero son los únicos que fueron llamados en tres ocasiones. Recordemos que el ‘Cabezón’ no fue citado en marzo –por lesión– y recién lo consideraron en junio, pero al no llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre su póliza, decidió no ir a la Copa América. Eso sí, retomó ritmo de competencia al fichar por Leganés y en septiembre regresó a la Selección Peruana, por lo que ahora se perfila como uno de los fijos dentro del esquema del ‘Nono’. En lo concerniente al ‘Depredador’, si bien estuvo en las tres primeras convocatorias –incluso en la lista definitiva para la Copa América–, sigue sin estar al 100 % físicamente a pesar de los minutos que tiene en Alianza Lima.

En la lista de jugadores que solo fueron convocados dos veces están Renzo Garcés, Miguel Trauco, Christian Cueva, André Carrillo, Jean Pierre Archimbaud y Jorge Murrugarra. El caso del ‘Genio’ es un tema netamente físico, por eso solo fue llamado en marzo y en septiembre –por ahora viene pasando por un proceso de recuperación en Criciúma–. Por el lado de ‘Aladino’, si bien Jorge Fossati tuvo un trato especial con él y lo llevó a la Copa América sin el ritmo de competencia adecuado, esta vez fue más estricto y lo excluyó, tal como sucedió con la ‘Culebra’. En cuanto a Garcés, ‘Chocherita’ y ‘Murru’, estos vienen siendo llamados desde el mes pasado para las Eliminatorias 2026.

Finalmente, tal como señalamos líneas arriba, Renato Solís, Erick Noriega, Carlos Ascues, Paolo Reyna y Martín Távara no volvieron a ser convocados desde marzo y por ahora siguen esperando una nueva oportunidad en la ‘Sele’. Asimismo, Horacio Calcaterra, Santiago Ormeño, Yordy Reyna, Maxloren Castro y Luis Ramos completan la nómina de futbolistas que solo registran un llamado oficial. ‘Calca’ recién se sumó para los encuentros de octubre, mientras que ‘Ormedeus’ y la ‘Magia’ solo fueron considerados para la fecha doble de septiembre. ‘Max’, a su vez, fue una de las sorpresas hace un mes por sus cortos 16 años y ahora nuevamente lo convocaron, aunque solo como invitado. Por último está Ramos, delantero de Cusco FC, quien este jueves llegó a Lima para unirse a los entrenamientos en la Videna tras la desconvocatoria de Gianluca Lapadula.

Número de convocatorias Jugadores 5 Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Marcos López, Andy Polo, Joao Grimaldo, Gianluca Lapadula, Edison Flores y Bryan Reyna. 4 Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Franco Zanelatto, José Rivera y Alex Valera. 3 Renato Tapia y Paolo Guerrero. 2 Renzo Garcés, Miguel Trauco, Christian Cueva, Jean Pierre Archimbaud, Jorge Murrugarra y André Carrillo. 1 Renato Solís, Erick Noriega, Carlos Ascues, Renzo Garcés, Martín Távara, Paolo Reyna, Horacio Calcaterra, Santiago Ormeño, Yordy Reyna, Luis Ramos y Maxloren Castro.

Todos los convocados por Jorge Fossati en la Selección Peruana.

Jorge Fossati suma un empate y una derrota con Perú en las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

La base de Fossati en la ‘Bicolor’

A partir del contexto y las necesidades de su 3-5-2, Jorge Fossati ha sostenido sus convocatorias respaldando a los nombres más importantes que juegan en la zona posterior. Comenzando por la portería, aunque en marzo llamó a cuatro guardametas, solo Gallese, Cáceda y Romero fueron citados en cinco oportunidades; mientras que Solís, quien cerró un 2023 bastante regular con Sporting Cristal, no pudo competir a la par después de su primera nominación ya que en mayo fue operado en la rodilla por una lesión meniscal y ligamentaria. Si bien el ‘Pulpo’ es el titular y solo una situación extraordinaria obligaría al ‘Nono’ a recurrir a sus sustitutos, es importante que el plantel tenga una base sólida en una posición donde solo juega uno.

En el bloque defensivo, zona en donde la Selección ha mostrado una relativa solidez desde que asumió Fossati, tampoco han variado los nombres en las cinco convocatorias de este 2024. Hasta la fecha han sido requeridos siete defensores, siendo Araujo, Corzo, Callens y Abram los únicos que no se perdieron ningún llamado. Por otro lado, Santamaria no fue considerado para los partidos de octubre y Zambrano, quien recién fue llamado por primera vez en junio, viene siendo unos de los fijos y es el líbero titular dentro del esquema del ‘Nono’. Además está Garcés, de mucha regularidad en Alianza Lima y que ya lleva dos nominaciones. Lo cierto es que el uruguayo quiere que su línea de tres sea modificada lo menos posible de un partido a otro, algo que se ve reflejado en los titulares que repitió contra Colombia y Ecuador –Araujo, Zambrano y Callens–, y que están disponibles para el encuentro frente a Uruguay.

Pedro Gallese registra 111 partidos oficiales con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Por el lado de la volante, revisando los últimos cinco partidos oficiales de la ‘Blanquirroja’, encontramos que Fossati usó como base en la Copa América al trinomio conformado por Peña, Cartagena y Quispe. Ya en las Eliminatorias, aprovechó el regreso de Tapia para utilizarlo como ancla y acompañarlo con ‘Carta’ y ‘Peñita’ de interiores. Aunque el ‘Cabezón’ solo estuvo en tres convocatorias, el resto repitió en las cinco y forman parte de la columna vertebral para el comando técnico nacional. Archimbaud, Murrugarra y Calcaterra son los nombres que recién se están integrando como posibles variantes. Este es un sector sensible dentro del equipo, ya que por más que hemos tenido algunos pasajes interesantes como el que vimos ante Colombia, todavía carecemos de un mediocampo consistente y capaz de generar jugadas.

En lo que respecta a los carrileros, Advíncula y López son los titulares para Fossati, mientras que Polo y Sonne han sido las eventuales piezas de recambio. A pesar de que Reyna estuvo en la primera convocatoria y por estos días vive un buen presente en Melgar, el charrúa optó por no llamarlo, incluso sin un carrillero izquierdo natural para el partido contra Uruguay ante la suspensión de López. Está claro que, frente a una situación así, prefiere no trastocar más a su plantel y por esa razón viene ensayando con Edison Flores en ese sector. Otra alternativa es que use a Sonne con perfil invertido, algo que ya experimentó en Silkeborg.

Sergio Peña es uno de los fijos en la volante de Perú, pero necesita ser más regular en su rendimiento. (Foto: Getty Images)

Por último, en la parte ofensiva del 3-5-2 los nombres se sostuvieron en los dos últimos partidos con Lapadula y Valera. Además, Guerrero y Flores fueron opciones latentes en la Copa América, aunque en menor medida tras el torneo continental –solo el ‘Orejas’ estuco en los llamados de septiembre y octubre–. Está claro que hay una necesidad de encontrar variantes para una posición que requiere de elementos de diferentes características para que no se superpongan. Por eso hace un mes llamaron a Reyna y Ormeño, donde el primero no salió ni en lista de buena fe y el segundo apenas sumó minutos. ¿Qué pasó después? Fossati no los consideró para los partidos contra Uruguay y Brasil.

Así pues, sin Paolo por no estar al 100 % y sin ‘Lapagol’ tras su desconvocatoria por recomendación del Cagliari, el entrenador de la Blanquirroja tendrá que trabajar con lo que tiene y encontrar al acompañante de Valera, el único con la experiencia y las características para jugar dentro del área. Luis Ramos, quien recién se sumó a los trabajos, tendrá que esperar su chance. Joao Grimaldo, José Rivera y Bryan Reyna parten con cierta ventaja porque ya conocen el trabajo de Fossati, pero en el último tiempo han contado con escasos minutos. Esta es la base de la Selección Peruana y al menos de aquí hasta la última convocatoria del año en noviembre, no cambiará mucho. Es lo que hay y toca competir con lo que tenemos.

Luis Ramos fue convocado tras la baja de Gianluca Lapadula por lesión. (Foto: Bicolor)





