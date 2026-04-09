El fútbol ya no se vive solo en la cancha. Existe una tendencia que viene ganando fuerza a nivel internacional, que integra la indumentaria deportiva al vestuario cotidiano, donde las camisetas de clubes se han convertido en una prenda más y en sinónimo de estilo, y Perú no es la excepción.

Se trata del llamado ‘Bloke Core’, una corriente que propone incorporar camisetas de fútbol en outfits diarios, priorizando su valor estético, identidad y versatilidad. De esta forma, el hincha ya no solo representa a su equipo en la tribuna, sino también en la calle. Bajo esta lógica, PUMA y Sporting Cristal apuestan por trasladar la indumentaria del club a un terreno más cercano a la moda, explorando nuevas formas de conexión con sus hinchas y seguidores.

Como parte de esta propuesta, jugadores del equipo masculino y femenino participaron en un shooting, en el que lucieron distintas piezas de la colección actual en un entorno distinto al que están acostumbrados, un estudio.

Durante esta sesión fotográfica se presentaron las tres camisetas oficiales del club para la temporada 2026, junto con ropa de entrenamiento, prendas de viaje y otras piezas del portafolio, evidenciando su potencial más allá del ámbito deportivo.

La propuesta

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de PUMA por posicionar sus colecciones como propuestas de estilo de vida, conectando el deporte con la moda y ampliando la forma en que los hinchas se relacionan con sus equipos.

“El fútbol es parte de la cultura y del estilo de vida de las personas. Con esta propuesta quisimos mostrar una nueva forma de ver la indumentaria deportiva, no solo desde el rendimiento, sino también desde su expresión en la moda”, señaló Gianina Chávez Aliaga, Marketing Director de PUMA Perú.

Como se recuerda, PUMA retomó su vínculo con el fútbol peruano en 2025 a través de su alianza con Sporting Cristal. Desde entonces, la marca ha desarrollado una serie de lanzamientos que han buscado conectar con la hinchada celeste, combinando elementos de innovación, identidad e historia en cada propuesta.

En este periodo, la marca ha presentado distintas propuestas que han generado una respuesta positiva entre los aficionados, entre ellas la indumentaria oficial de las temporadas 2025 y 2026, una edición especial inspirada en el título de 1988 y la camiseta conmemorativa por los 70 años del club.

Todas las prendas de la colección de Sporting Cristal desarrolladas por PUMA se encuentran disponibles en tiendas PUMA a nivel nacional, en su plataforma online PUMA.COM y en retailers autorizados.