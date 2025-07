En la antesala del cierre del Torneo Apertura 2025, Deportivo Binacional ha decidido dar un giro inesperado a su localía habitual. A través de una carta formal remitida a la Municipalidad Provincial de Tacna, el club de Juliaca solicitó disputar su partido ante FBC Melgar en el Estadio Jorge Basadre. La medida se enmarca en la programación oficial de la fecha 19 del campeonato peruano y busca garantizar condiciones logísticas y técnicas adecuadas para el desarrollo del evento. El encuentro está previsto para el sábado 12 de julio, aunque aún sin una hora confirmada por la Liga 1.

El documento fue firmado por el presidente del club, Juan Carlos Aquino Condori, y detalla que el estadio tacneño “cumple con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por la Federación Peruana de Fútbol”. Por ello, el club pide tanto la autorización formal para utilizar el recinto como la validación del Plan de Protección y Seguridad que acompaña la solicitud.

Además del pedido de autorización, Binacional adjuntó el certificado ITSE del Estadio Jorge Basadre, así como el mencionado plan de protección, como parte de los requisitos exigidos por las entidades correspondientes. La idea es garantizar que el partido pueda desarrollarse con total normalidad, tanto para el público como para los planteles.

Esta no es la primera vez que Binacional plantea jugar lejos de su sede natural en Juliaca. Si bien el Guillermo Briceño Rosamedina ha sido históricamente su localía en los torneos nacionales, por razones logísticas y de habilitación técnica, el club ha optado en ocasiones por trasladarse al llano.

En esta oportunidad, Tacna aparece nuevamente como la opción principal, pese a que aún se espera la respuesta definitiva de las autoridades locales. Por el momento, la programación oficial de la Liga 1 mantiene a Binacional como local ante Melgar, pero no ha definido sede ni horario.

De aprobarse la solicitud, el ‘Poderoso del Sur’ cerrará el Apertura en territorio tacneño, con la consigna de sumar tres puntos que podrían resultar determinantes para sus aspiraciones de mantenerse en la máxima categoría. Por su parte, Melgar era uno de los equipos que definía el título por lo que su duelo se iba a disputar en simultáneo junto a otros.

¿Qué se habla en Binacional sobre el siguiente duelo frente a Alianza Lima?

Previo a pensar en lo que podría ser el último compromiso frente a Melgar, el ‘poderoso del Sur’ tendrá que viajar a Lima para medirse frente al cuadro ‘blanquiazul’ donde esperan aguarles la fiesta que los podría mantener en la lucha por el título. Es por eso que Edson Aubert habló sobre las expectativas de dicho duelo.

“Sabemos que es un partido muy complicado. Enfrentamos a un gran rival con posibilidades de campeonar, así que va a ser un partido bien complejo, pero en lo personal creo que el equipo ha mejorado bastante. Creo que estamos trabajando bien”, declaró en Radio Ovación.

Por otro lado, Edson Aubert recordó la vez que jugó en Alianza Lima y mencionó que no le fue como hubiese querido, pero igual está agradecido de haber llegado a vestir los colores de la institución victoriana. Con ello, sabe de la presión que se siente en Matute que lo volverá a recibir este sábado 5 de julio a las 8 de la noche.

“Feliz de haber vestido la camiseta de un equipo grande con Alianza Lima, de repente no me fue como quería, pero estoy contento de haber llegado ahí. También tengo el recuerdo de haber campeonado ahí y siempre es un bonito recuerdo. Matute es un estadio que me gusta mucho, la hinchada que tiene y es un bonito partido”, concluyó.

