Las pruebas aplicadas en Deportivo Binacional dejaron en evidencia a cuatro jugadores infectados con COVID-19 a pocos días del enfrentamiento ante Alianza Lima. Por tal motivo, el partido ante los íntimos, programado para este domingo 9 de agosto en el Estadio Nacional ha entrado en una suerte de incertidumbre.

En una entrevista con RPP, el defensa de Deportivo Binacional se pronunció al respecto y aseguró que el ‘Poderoso del Sur’ saldrá a enfrentar al cuadro que dirige Mario Salas a pesar de contar con bajas importantes en el equipo.

“Nosotros tenemos cinco días sin entrenar y no sabemos que va a pasar con el partido ante Alianza. Hace tres días entrenamos vía zoom, no es normal prepararnos así cuando hay otros equipos que trabajan diferente. Estábamos en desventaja porque empezamos a entrenar mucho después y con esto mucho más. Si nosotros tenemos que jugar el domingo lo vamos a hacer, como como profesionales y hombres que somos. Vamos a hacerlo, pero siento yo que Binacional ahora no está en las óptimas condiciones para hacer un buen partido el día domingo”, señaló.

“En Juliaca siento que sí han estado tratando de cumplir con los protocolos, ha sido complicado. Nosotros tratamos de cuidarnos lo máximo que podíamos, el en tema logístico no había comunicación, el único lugar donde podíamos entrenar era el estadio y nos los daban cuando se les daba la gana. El tema ha sido al venir a Lima. El tema del contagio es difícil saber donde fue, el virus está en todos lados”, continuó.

En la misma conversación Reyes reveló que un jugador del primer equipo tuvo que quedarse en Arequipa luego de dar un resultado positivo en esa ciudad. “Tuvimos que adelantar el viaje porque en Juliaca estaban cerrando los aeropuertos. Viajamos en bus y en Arequipa paramos para hacernos pruebas serológicas. Tuvimos a tres compañeros con casos positivos, dos futbolistas y el asistente técnico. Un compañero todavía figuraba como en proceso de contagio, él se quedó allá y nosotros seguimos nuestro camino a Lima”, detalló.

