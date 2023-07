Mientras que Deportivo Garcilaso continúa con su participación en la Liga 1 Betsson, donde ya sumó cuatro puntos en sus dos primeros partidos del Torneo Clausura 2023, una fuerte denuncia llega desde Ecuador. Sucede que Danny Cabezas, futbolista norteño que llegó como uno de los refuerzos del club para esta temporada, concedió una entrevista para un medio de su país y dio detalles de los problemas que viene viviendo en el elenco cusqueño.

El mediocampista sufrió una lesión a comienzos de año y eso lo ha llevado a estar muchísimo tiempo de para, sin haber sumado minuto alguno en lo que va del curso. En ese sentido, conversó con el programa Área Deportiva FM de Quito y dio detalles de las peripecias que está viviendo en nuestro país. “Sufrí una lesión en Perú, y esa lesión me tiene apartado de las canchas por un buen tiempo, tengo cuatro meses de recuperación y tengo para cuatro más”, afirmó.

Según su versión, Deportivo Garcilaso le debe una fuerte suma de dinero y, a pesar de que su lesión lo llevó a reducir su salario, no han estado cumpliendo con él. “El equipo peruano me debe cerca de 20.000 dólares. Yo reduje mi salario a la mitad, pero si les demandó deberían pagarme 11.000 dólares mensuales hasta diciembre y no 5.500 hasta agosto como habíamos acordado”, reveló.

La denuncia más grave de Danny Cabezas es que el ‘Rico Garci’ le ocultó una lesión tras una primera evaluación y eso lo llevó a la situación en la que está hasta el día de hoy, con un proceso de recuperación muy largo y con por lo menos cuatro meses más de inactividad. Su exclub, Independiente del Valle, lo ha estado apoyando durante todo este tiempo.

“En Garcilaso me ocultaron mi primera lesión si me hubieran dicho que tenía roto el ligamento, hubiese tenido una recuperación rápida de unos dos o tres meses. Independiente del Valle ha estado conmigo todo este tiempo me ha ayudado mucho en este proceso”, puntualizó.





¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Garcilaso?

Luego de haber empatado por 2-2 ante Melgar en la fecha pasada, Deportivo Garcilaso volverá a jugar este fin de semana cuando le toque visitar a Deportivo Binacional por la tercera jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este compromiso está programado para el domingo 9 de julio desde las 7:30 p.m. y se disputará en el estadio Guillermo Briseño Rosamedina, ubicado en la ciudad de Juliaca.





