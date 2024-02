Deportivo Garcilaso vs. César Vallejo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 25 de febrero por la fecha 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso, que se realizará en el Inca Garcilaso de la Vega, está programado para comenzar a partir de las 7:00 de la noche (hora peruana) y será transmitido a través de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV. Revisa la mejor previa, así como el minuto a minuto y las incidencias del partido.

‘Garci’ llega a este partido tras caer por 1-0 ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. De esta forma, obtuvo su cuarta derrota consecutiva. Hasta el momento no ha podido sumar puntos y se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones. Necesita urgentemente un triunfo para comenzar a escalar posiciones, y buscará lograrlo ante el cuadro ‘poeta’.

Lo más trágico para Garcilaso es que no ha podido anotar un solo gol en la actual temporada, y ha recibido seis anotaciones, en sus duelos ante UTC, Sport Huancayo, Sport Boys y Cusco FC. Bajo la dirección técnica del ecuatoriano Diego Cuvi, está viviendo un momento muy complicado y, de no mejorar, puede pelear el descenso esta campaña.

César Vallejo, por su parte, llega a este compromiso tras igualar 1-1 con Sport Huancayo en el Estadio Mansiche, por la pasada jornada del Torneo Apertura. El ecuatoriano Jairo Velez adelantó al cuadro ‘poeta’, pero Hugo Angeles puso la paridad en el inicio de la segunda mitad. El equipo trujillano acumula una victoria, un empate y dos derrotas.

Cabe mencionar que Paolo Guerrero no estaría disponible para este partido, pues su presentación recién se dará la próxima semana y su debut sería en el encuentro ante Cusco FC, programado para el sábado 2 de marzo a las 7:00 p.m. El 'Depredador' jugará por primera vez en el fútbol peruano y se espera que haga de las suyas en todas las canchas.





¿A qué hora juegan Garcilaso vs. César Vallejo?

El partido Garcilaso vs. César Vallejo está programado para este domingo 25 de febrero desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m. No te lo puedes perder.

¿En qué canales ver Garcilaso vs. César Vallejo?

El partido Garcilaso vs. César Vallejo se jugará en el Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el Perú a través de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas cómo verlo, te contamos que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde juegan Garcilaso vs. César Vallejo?





