Deportivo Llacuabamba vs. Sport Huancayo se enfrentan (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 17 de la Liga 1. El encuentro será transmitido vía DIRECTV y comenzará, este viernes, desde las 11 am. en el estadio Alberto Gallardo. Para los dirigidos por Alberto Castillo es una oportunidad para salir del fondo de la tabla -solo tienen 10 unidades-, mientras que para el ‘Rojo Matador’ es la chance de seguir sumando en el acumulado. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

Deportivo Llacuabamba es el equipo que peor la pasa en la Liga 1: con la última derrota ante Alianza Lima (2-0) ya suma siete partidos sin sumar de a tres (registraron cuatro caídas y tres empates). Encima, tienen la mayor cantidad de goles en contra: 34.

Miguel Ramírez, el ‘1’ del cuadro de La Libertad, tiene claro que la situación es delicada: “Siempre tenemos oportunidades de gol, trabajamos durante la semana sobre eso, pero puede ser falta de suerte. Tenemos que seguir, aún falta y tenemos que trabajar para salir de esto”.

No fue lo único que mencionó el guardameta de Deportivo Llacuabamba. Ramírez, respecto al último tropiezo con Alianza Lima, expresó que "lamentablemente es una derrota que no nos conviene para nada por lo que estamos peleando, dejamos pasar muchas oportunidades de gol que no estamos aprovechando y errores que cometemos dentro del área que nos cuestan puntos”.

Sport Huancayo, por su parte, vive otra realidad en el campeonato: hasta la fecha anterior estuvo luchando por el título (cayó con Alianza Universidad y eso permitió que luego Universitario se lleve la Fase 1). Por ahora el ‘Rojo Matador’ marcha en el puesto 6 con 26 unidades. Igual sienten que hay cosas por mejorar.

Jimmy Valoyes, defensa de Sport Huancayo, indicó: “Tenemos la mala costumbre de dejar que primero nos golpeen y luego respondemos. Es algo que tenemos que corregir”. Veremos si Deportivo Llacuabamba despierta y busca la manera de salir del fondo del campeonato o si los dirigidos por Wilmar Valencia recuerdan por qué estuvieron peleando de igual a igual en los primeros lugares de la Liga 1.