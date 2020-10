Arranca la fiesta de las Clasificatorias. Perú y Paraguay se miden esta tarde por Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Selección Peruana llegó a Asunción con la ilusión de sumar su primera victoria, con Raúl Ruidíaz de ‘9’. Por su parte, la alineación ‘guaraní’ tendrá sorpresas para al césped en el Defensores del Chaco.

La Selección Peruana inicia su camino a Qatar 2022 con el antecedente de haber clasificado al Mundial anterior y de haber quedado subcampeón en la última edición de la Copa América. Si bien ello puede sopesar en los jugadores, Ricardo Gareca confía en que ello se vuelva una motivación para toda su plantilla de cara al primer choque clasificatorio.

Para esta ocasión, así como lo hizo en su debut en la Copa América de Brasil, el ‘Tigre’ apostará por una alineación 4-3-3. La defensa estará asegurada con Advíncula, Abram, Zambrano y Trauco, mientras que en la volante estarán Tapia, Quino y Yotun.

En el ataque se verán algunos cambios. Si bien Ruidíaz ha sido la ‘carta bajo la manga’ ante la ausencia de Paolo Guerrero, la sorpresa sería que Cueva vaya por la banda, aunque ello no le sorprenda. “Soy un jugador que cuando me ha tocado desempeñarme por la banda lo he hecho sin ningún problema”, indicó a las redes sociales de la selección.

En tanto, el elenco de Eduardo Berizzo también tendría cambios sustanciales en su once inicial. Para la defensa estarían Alberto Espínola, el capitán Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros. En el mediocampo la sorpresa sería Gastón Giménez, que años atrás defendió los colores de Argentina.

El tridente ofensivo estaría personificado por Hernán Pérez, Darío Lezcano y Miguel Almirón, jugadores que ya han estado presente en duelos oficiales de Paraguay. Mira las alineaciones completas en esta galería.





