A pesar de la crisis interna que se vive en Deportivo Municipal, el club edil concretó hace unas semanas su primera transferencia a un club de Inglaterra. Rodrigo Vilca fue comprado por Newcastle United, club que milita en la Premier League.

Las ‘Urracas’ pagaron cerca de 280 mil euros por el mediocampista de 21 años, cifra criticada incluso por Ricardo Gareca, director técnico de la Selección Peruana. Christian Herrera, representante de Edificaciones Inmobiliarias, empresa que busca tomar el control del cuadro edil, también se refirió a este fichaje del exmediocampista edil.

“Nosotros lo que más necesitamos ahorita es tener el manejo de las cuentas bancarias del club, el manejo contable del club. En lo de Rodrigo Vilca, nosotros no pudimos participar y creemos que se pudieron hacer mejor las cosas”, señaló a Ovación.

“Me causa gracia que dicen que es un hecho histórico, uno puedo hacer cosas pero siempre es importante el cómo se hacen las cosas. Es como cuando decían que se clasificó a la Sudamericana, pero ¿cómo? Se endeudó al club. Estamos bien preocupados, queremos ingresar ya”, agregó.

Asimismo, recalcó que hasta la fecha no han podido tomar el control del club de ‘La Franja’. “Nosotros aún no tomamos las riendas del club. El 17 de setiembre hubo una asamblea extraordinaria y se votó a favor, al día siguiente se firmó el contrato de administración, pero no hemos podido asumir porque hay una serie de directivos que no dejan que la cosa fluya.”

Por último también aseveró que ‘Pepe’ Córdova pidió las cuentas y claves bancarias, las cuales no ha querido entregar. Asimismo, las contraseñas de las redes sociales tampoco han sido traspasadas.





