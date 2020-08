Hace algunas semanas, Edificaciones Inmobiliarias informó que no continuará apostando por Deportivo Municipal, tras no llegar a un acuerdo con la directiva del club. La noticia no cayó bien el la ‘Academia’ e incluso los jugadores grabaron un video pidiendo que las cosas se solucionen, sin embargo, al parecer ya no hay marcha atrás.

A través de un documento dirigido a la junta directiva del Club Deportivo Municipal, Edificaciones Inmobiliarias pidió concretar una reunión para dejar los puntos claros y cerrar definitivamente el vínculo con el cuadro edil.

Los puntos a tratar en la reunión serían: “Reconocimiento de deuda a Edificaciones Inmobiliarias SAC, traslado de mobiliario del club Deportivo Municipal, entrega de contratos de jugadores y comando técnico de las diversas categorías, temas relacionados como el pago planilla CDM mes de julio, pagos por concepto de alquiler por departamentos arrendados a jugadores del primer equipo, servicio de alimentación en centro recreacional Huampaní.

Alianza Lima empató 1-1 ante Municipal en encuentro amistoso que se jugó en Matute

Alianza Lima y Deportivo Municipal se vieron las caras en un duelo amistoso, a casi una semana del reinicio de la Liga 1. Ambas escuadras se alistan para llegar con todo al campeonato e intentar conseguir el título a fin de año. Mario Salas ya había sumado tres duelos amistosos, el último con victoria ante la Universidad San Martín, por lo que esperaba repetir la historia ante la ‘Academia’.

El duelo terminó 1-1 con tantos de Gonzalo Sánchez, tras un pase de Rinaldo Cruzado, para Alianza Lima y de Masakatsu Sawa para Deportivo Municipal, el segundo gol llegó en el tiempo adicional del partido.

