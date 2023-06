La situación en Deportivo Municipal se torna cada vez más complicada. Los jugadores cumplieron tres meses sin cobrar y en las últimas horas, se sumaron las polémicas declaraciones de Aldo Olcese (vicepresidente edil), que causaron un gran malestar en el plantel principal del cuadro de la comuna, que dirige Ángel Comizzo. Sobre todo, en Fernando Pacheco, al que le dijo que no le convendría irse del club, a pesar de la crisis financiara en la actualidad.

El pasado miércoles 31 de mayo, Olcese se refirió en un programa de YouTube a la posibilidad de que algunos jugadores dejen el equipo de cara al Torneo Clausura. Incluso, habló de dos casos específicos: los de Christopher Olivares y Pacheco, quienes ya tendrían todo arreglado con otros clubes para continuar sus carreras deportivas: “A Christopher y a Pacheco, como amigo, yo les diría que se queden. Tiene que consolidarse e ir a estos equipos como titulares”.

Como era de esperarse, las palabras del directivo de ‘Muni’ incomodaron a Pacheco y tuvieron una respuesta automática. “Si tiene los hue** de salir y hablar, por qué no tiene los hue*** de venir y decirnos las cosas en la cara. Los que sufrimos somos los jugadores y nuestras familias porque es algo complicado que viene desde hace mucho tiempo”, sostuvo el extremo en diálogo con TV Perú.

Sin embargo, esto no acabaría aquí, pues el vicepresidente salió al frente para rectificarse y afirmar que su intención no fue criticar al plantel edil, “Tienen razón en molestarse, porque lo que expresé en el programa no era realmente lo que quería decir. No supe explicarme y sonó feo lo que dijo”, manifestó al respecto, tras ser consultado sobre la situación del ‘Muni’.

Pese a ello, Fernando Pacheco no cambió de opinión y después del triunfo ante Alianza Atlético, volvió a dejarle un mensaje a Olcese: “Yo no acepto las disculpas porque me habla de una persona falsa. Si tiene algo que decir, puede ir a donde entrenamos a pedir disculpas”.

Finalmente, el delantero confirmó el último sábado en el Iván Elías Moreno, que analiza su salida de Municipal: “En estos días lo más seguro es que ya sepa a dónde voy, si voy a Cristal o a otro lado. Hoy estoy en Municipal, me preparo para tal vez mi último partido con el club. Siento que es un hasta luego, porque me ha dado muchas alegrías en poco tiempo”.

No hay ni para el té en ‘Muni’

Los problemas administrativos en Deportivo Municipal no cesan. Para nadie es un secreto el plantel lleva varios meses sin poder cobrar un sueldo y esta crisis ha ocasionado que pierdan puntos importantes en el Torneo Apertura 2023 (marchan en el puesto 12 con 21 unidades), como también que los jugadores tengan la opción de quedar ‘libres’ por falta de pagos. Pese a ello, los ‘ediles’ volvieron al triunfo en la Liga 1 Betsson. Pero al término del partido, Ángel Comizzo no pudo evitar contar todo el calvario que tuvo que vivir en la previa del partido ante Alianza Atlético, donde los jugadores no tenían ni para tomar un té o café.

“Hay que felicitar a los jugadores que hoy no tenían para tomar un té o café; no sé cómo hubo agua. Hace mucho tiempo que nadie aparece por el club. No hay ningún directivo que haya aparecido hace mucho tiempo. Esto empezó antes de las fiestas de fin de año, en enero ya teníamos días sin entrenar y aún así fuimos a jugar ante Melgar. Desde allí empiezan los problemas, no de ahora”, confesó el entrenador de la ‘Franja’ después de la victoria 2-1 ante Alianza Atlético.





