El último fin de semana se jugó la fecha 9 del Torneo Apertura. Sin embargo, alrededor de la Liga 1, parece imposible hablar solo de temas ligados al futbol. Sucede que este miércoles por la mañana, el plantel de Deportivo Municipal -encabezado por Ángel Comizzo y su comando técnico- se pronunció sobre el difícil momento que viven en la ‘Academia’. Por lo pronto, se confirmó que no concentrarán este fin de semana y, a su vez, el plantel evalúa no presentarse el domingo para el partido contra Unión Comercio, por la jornada 1.

¿Qué es lo que viene ocurriendo en la institución edil? Los integrantes del primer equipo señalaron que les adeudan más de dos meses de sueldo, situación que se agrava por la nula comunicación que hay por parte de la directiva del equipo de la comuna. Es decir, perciben que no existe una posible solución al tema.

Incluso, el técnico argentino, Ángel Comizzo, mencionó que “esto viene de larga data. Todos los jugadores hicieron una gran pretemporada, pero se atrasaron en los pagos a los pocos días. El grupo presente se siente maltratado porque hace más de dos meses que no percibe sus haberes y, sin embargo, han venido a trabajar y defender los colores de un club que tiene una historia tremenda”.

El DT siente que sus dirigidos han sido abandonados a su suerte y no solo por los directivos del club de la comuna. Entonces, el primer equipo tomó una drástica decisión respecto a su participación en el campeonato de Primera División: no concentrarán para el choque contra el ‘Poderoso de Alto Mayo’; encima, analizan no presentarse.

“Estamos requiriendo la presencia de alguien. No vino nadie del gremio de los jugadores y sí vemos que se presentan en otros lados, donde -tal vez- hay otros intereses. Los queremos ver acá. El plantel está evaluando no concentrar y, muy seriamente, la posibilidad de no presentarse este domingo”, agregó el estratega edil.

Ojo a un detalle, Deportivo Municipal -que marcha en el puesto 16 de la Liga 1, con siete unidades- ya perdió un partido por ‘walkover’ contra Carlos A. Mannucci, por las diferencias que tiene con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto a los derechos de TV. ¿Qué quiere decir esto? Si ‘La Franja’, no se presente el fin de semana, ocasionaría su descenso a la Liga 2.

No es el primer aviso del plantel de Municipal

Hace casi una semana, el primer equipo de Deportivo Municipal envió un comunicado sobre la falta de pagos que venían afrontando en los últimos meses, haciendo un llamado a la directiva para que solucione el tema, mientras ellos se concentraban en dar el máximo en el Torneo Apertura.

A pesar de las intenciones del plantel por obtener una respuesta favorable, esta nunca se dio, por lo que decidieron volver a alzar su voz de protesta ante los responsables de una situación que pone en la cuerda floja a uno de los históricos clubes del fútbol peruano.

Municipal ya había advertido falta de pagos de la directiva.





