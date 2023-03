¿La clave del éxito? Roberto Mosquera puso la firma por el club Royal Pari y tendrá una nueva aventura en el país altiplánico, donde posee un importante prestigio: se puso el buzo de esta institución y, en su momento, también asumió la dirección técnico de Jorge Wilstermann. Los registros que alcanzó con estos dos escudos -incluso en torneos internacionales- hicieron que el nombre del DT nacional suene en la selección boliviana en más de una oportunidad.

“Mi andar en el fútbol boliviano da como para ilusionarse y pensar que sí se puede. Ahora, tiene que haber un orden: el dirigente, el jugador y el hincha deben estar en su lugar. Veo que cada uno está jalando para su lado y no se dice para dónde se lleva el fútbol boliviano”, sostuvo en diálogo con Tigo Sports.

Roberto Mosquera también recordó su paso por Jorge Wilstermann, donde tuvo una recordada campaña en la Copa Libertadores de 2017, cuando nadie confiaba en el plantel boliviano que supo cómo imponerse a gigantes del continente para meterse entre los ocho mejores del certamen.

“Yi vengo a Jorge Wilstermann, sabiendo que no estaba bien, porque vi lo que pasó en el sorteo de la Copa Libertadores. Salió un equipo, salió el segundo y cuando salió el boliviano, todos se abrazaron. A uno lo goleamos acá. Nosotros tenemos que tener el carácter de cambiar eso”, acotó el DT nacional.

El estratega nacional dio detalles de sus trabajos dentro de los planteles, los mismos que dieron frutos en Bolivia, lo que le permitió dar pasos agigantados hacia adelante y demostrarle a los amantes del fútbol que no hay imposibles cuando se trabaja de manera seria al frente de una institución.

“Hay que hacerle entender al jugador que no se puede tener miedo, porque eliminamos a un Mineiro de 70 millones de dólares. Sí se puede, pero no queremos. El tema es mentalizar al futbolista que piensa en un autógrafo o cambiar la camiseta y, ¡no!, hay que jugarle. No podemos seguir jugando al gato y al ratón”, finalizó.





