El arquero Erick Delgado le dijo adiós a Deportivo Municipal luego de tres temporada. El 'Loco' quiso que su despedida de la 'Academia' se especial, por eso no dudó en escribir una carta a los hinchas ediles en Instagram.

"¡Gracias por estos tres años 'Muni'! Quiero agradecer al fútbol y a la vida por haber puesto a Municipal en mi carrera por estos años, donde me tocó defender a la banda", fue el inicio de la publicación del meta en la red social de las imágenes.

Erick Delgado manifestó sentirse orgulloso de haber contribuido junto con sus compañeros en que la institución de la franja vuelva a ser protagonista como en sus mejores años. Eso sí, le hubiera gustado irse con al menos un título ganado.

"Me voy con la espina clavada de no poder haber llegado a ser campeón con ustedes, creo que hubiera sido premio a tanto esfuerzo y sacrificio de todos. Haber sido su capitán estos tres años sin duda me llevó una responsabilidad linda de la cual siempre estuve orgulloso de tenerla", apuntó.

Los aficionados ediles saludaron el gesto del arquero. Le agradecieron por la entrega y le desearon suerte en su próximo club. Todavía no se conoce cuál será su futuro en el fútbol peruano.

