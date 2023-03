Los días en Deportivo Municipal no son del todo buenos, ya que al atraso de pagos que afrontaban los jugadores del primer equipo, se sumó la pérdida de puntos notificada al club edil, lo mismo que fue confirmado por Aldo Olcese, quien aseguró que esta resta no se dará por una sola ocasión.

“En enero nos han quitado un punto, en febrero también nos van a descontar un punto y de ahí en adelante se va a trabajar para que no nos descuenten más puntos”, sostuvo el directivo del combinado de la comuna en diálogo con Radio Ovación.

Aldo Olcese sabe que los jugadores de Municipal han perdido la confianza en la directiva, pero que esperan recuperarla cumpliendo algunas de las promesas que han dejado a los deportistas, quienes poco a poco vienen poniéndose al día en sus honorarios.

“Los jugadores están incómodos por el tema de su sueldo. Al menos se les ha podido cancelar un mes y hay un compromiso de pago. Por esa parte se pueden sentir un poco más tranquilos de lo que estaba. Creo que este grupo está fuerte. Dentro de la adversidad, de los problemas que han tenido, se han hecho fuerte como grupo y eso es importante para ellos”, acotó.

Por otro lado, Olcese confirmó que el primer equipo de Municipal no concentrará para el partido contra Sporting Cristal, debido a problemas logísticos los mismos que se sumaron a la postura firme que el plantel ha presentado hasta cobrar la totalidad de sus recibos.

“No van a concentrar. Cuando me comuniqué con el encargado del hotel, nos dijo que como no se había concentrado, el área legal del hotel nos dijo que este viernes no había espacio. Aparte, el equipo también decidió no concentrar porque todavía no se le ha pagado todo”, concluyó.





