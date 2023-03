Alrededor de Sporting Cristal no solo analizan al detalle lo que será su participación en la etapa de grupos de la Copa Libertadores -donde se medirán ante River Plate, Fluminense y The Strongest-, sino también lo relacionado a la localía. Sí, en el Rímac tienen claro el proceso de reacondicionamiento que habrá en el Estadio Nacional de cara al Mundial sub 17 que se desarrollará en nuestro país; por ello, el director deportivo rimense, Guido Bravo, habló sobre este panorama y mencionó qué opciones tienen como ases bajo la manga.

“Tenemos definido que vamos a jugar el primer partido en el Estadio Nacional. A partir de eso, estamos haciendo los esfuerzos y las gestiones correspondientes para que los siguientes partidos también puedan ser ahí. Nos ha ayudado el fixture porque nuestros tres partidos de locales se juegan en las cuatro primeras fechas”, sostuvo el director deportivo celeste en diálogo con Radio Ovación.

El directivo de Sporting Cristal sabe que todo está en manos del Instituto Peruano del Deporte (IPD), con quienes mantiene constante comunicación para ver los detalles y los avances de los trabajos que podrían permitirle jugar a los bajopontinos en el José Díaz.

“No lo tenemos definido al 100 %, porque dependemos de situaciones externas como el Mundial Sub 17 y las gestiones con el IPD, pero confiamos en que lo vamos a sacar adelante y jugar todo el certamen internacional en el Estadio Nacional”, acotó el directivo rimense.

De no darse la opción de jugar en el coloso de Jose Díaz, Sporting Cristal tiene un plan B, el mismo que contempla ir al estadio Monumental. Sin embargo, en La Florida no se descarta mudarse a provincias, cosa que se analizará con el paso de los días.

“Si es que no tenemos la opción concreta del Estadio Nacional, que hasta el momento sigue vigente, vamos a tener que explorar otras alternativas. Una de ellas puede ser el Monumental, como lo pueden ser otros recintos de Lima e incluso de provincia”, finalizó Guido Bravo.

Fecha 1 : Sporting Cristal vs. Fluminense - 05/04 (7:30 p.m.)

: vs. Fluminense - 05/04 (7:30 p.m.) Fecha 2 : River Plate vs. Sporting Cristal - 19/04 (7:00 p.m.)

: River Plate vs. - 19/04 (7:00 p.m.) Fecha 3 : Sporting Cristal vs. v - 02/05 (9:30 p.m.)

: vs. v - 02/05 (9:30 p.m.) Fecha 4 : Sporting Cristal vs. River Plate - 25/05 7:00 p.m.)

: vs. River Plate - 25/05 7:00 p.m.) Fecha 5 : The Strongest vs. Sporting Cristal - 07/06 (9:00 p.m.)

: The Strongest vs. - 07/06 (9:00 p.m.) Fecha 6: Fluminense vs. Sporting Cristal - 27/06 (7:00 p.m.)





