Sporting Cristal ha sacado una importante ventaja en la tabla de posiciones del Torneo Apertura y es firme candidato a ganar el segundo certamen del año. De lograrlo, los rimenses pasarán automáticamente a la final del Descentralizado 2018, es decir solo podría haber una semifinal previa a la definición por el título nacional.

La definición por el título del Descentralizado 2018 es un poco confusa, sobre todo ahora que Sporting Cristal puede alzarse como campeón del segundo título del año. Esto porque el formato inicial de cuatro equipos en dos semifinales quedaría descartado y solo habría cupo para tres. ¿Aún tienes dudas?

Si Sporting Cristal se proclama campeón de dos torneos en el Descentralizado 2018 (ya ganó el Torneo de Verano y es favorito a llevarse el Apertura), pasará automáticamente a la final. Esto dicen las Bases:



1- Si un Club campeona en dos de los tres Torneos, la semifinal la jugaran el Campeón del otro torneo y el que tenga mejor puntaje Acumulado de la Tabla Final, según lo establecido en el presente artículo.

2- Si un Club campeona en dos de los tres Torneos y tiene el mayor puntaje acumulado en la tabla de posiciones, la semifinal la jugaría el Campeón del otro Torneo y el siguiente Club con el mejor puntaje acumulado de la Tabla Final, siempre y cuando no haya clasificado al Play Off, según lo establecido en el presente artículo.

Si Sporting Cristal no gana el Torneo Apertura, pues la definición por el título volverá a la idea inicial de cuatro equipos en semifinales que serían: los campeones de los torneos Verano, Apertura, Clausura y el equipo con mejor puntaje acumulado que no haya clasificado al Play Off.

Los cruces de los partidos de semifinal, en caso hayan cuatro equipos en esta instancia, será en base al orden en la tabla de posiciones de puntaje acumulado, tal como lo estipula el Artículo 13 de las bases del Descentralizado 2018:



- Semifinal 1 : El que tenga el mejor puntaje Acumulado con el que tenga menor puntaje Acumulado en la suma de los tres torneos.

- Semifinal 2 : El que tenga el segundo mejor puntaje Acumulado con el que tenga el tercer puntaje Acumulado en la suma de los tres torneos.



En caso que algún club logre campeonar en los tres Torneos (Verano, Apertura y Clausura), será proclamado Campeón Nacional.



Restan tres fechas para que culmine el Torneo Apertura y la chance de que Sporting Cristal sea campeón es grande. Los rimenses le llevan siete puntos de ventaja a sus perseguidores cuando restan 9 por jugarse, aunque Alianza Lima tiene un partido pendiente.

