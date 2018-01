Descentralizado 2018: ¿Qué equipos corren el riesgo de perder su localía?

No tienen casa. A una semana del inicio del Descentralizado 2018 , hay clubes que aún no cuentan con localía aprobada. ¿Por qué? Varios estadios no han sido aprobados porque no cumplen con los requisitos para jugar fútbol profesional.



UTC es uno de los clubes que no tiene dónde jugar. Tras inhabilitarse el Hérores de San Ramón porque la cancha sintética no se encuentra en buen estado, el equipo cajamarquino propuso jugar en el Mansiche, pero este último tampoco cumple con los requisitos. Le falta mantenimiento.

Debido a esto, el primer partido del Torneo de Verano entre UTC y Sporting Cristal corre riesgo de reprogramarse.

Enrique de la Rosa, gerente de la ADFP, detalló en RPP: "En cuanto al estadio Mansiche, hasta el momento no cumple con lo requerido; Mannucci lo mantenía bien, pero luego se desentendió del cuidado".

Entonces, surgió como opción para el encuentro entre cajamarquinos y rimenses el estadio de Casagrande, Trujillo. "Casagrande es campo natural, en buen estado. Si se juega ahí, habría que cambiar la hora del primer encuentro del Descentralizado 2018", señaló De la Rosa.

En cuanto al campo sintético de Villa El Salvador, el gerente de la ADFP destacó el trabajo que realizan los directivos de Deportivo Municipal, quienes incluso han contratado a un laboratorio internacional para poder cumplir con el FIFA Quality Pro, que es el requerimiento para la habilitación del estadio.

Otro escenario que corre el riesgo de no ser aprobado a tiempo para el inicio del Descentralizado 2018, es el estadio Juan Maldonado Gamarra, de Comerciantes Unidos. Incluso los directivos de las 'águilas' han amenazado con retirarse del torneo si es que no les permiten ser locales en Cutervo.

Pizarro fue parte del proceso que realizó Gareca en la Selección.(Foto: Fernando Sangama / Video: ESPN)

