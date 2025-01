Las expectativas por lo que será un duelo de otra galaxia, entre el Inter de Miami y Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, trae a la memoria la vez en las que los futbolistas de ambas escuadras se enfrentaron entre sí en el campo de juego. No con los mismos colores que llevan en el pecho, pero dejando un grato recuerdo en la historia del fútbol, tal como lo recordó Diego Churín, actual delantero de la ‘U’ que, en la previa de este partido, pudo revivir aquella noche en la que venció al equipo de Luis Suárez en un torneo internacional.

No es novedad que la llegada de grandes estrellas cause furor entre los aficionados de nuestra capital, pero esa emoción no solo se siente en los hinchas, sino también en los propios jugadores que podrán vivir una experiencia sin igual en sus carreras. Así lo afirmó Diego Churín, delantero de Universitario de Deportes, que esperó con ansias el pitazo inicial de este duelo.

“Acá se juntan varias cosas porque estamos en la preparación, cerca de los partidos oficiales, y a tiempo para seguir fortaleciendo lo que estamos construyendo. Va a ser una experiencia muy agradable e inolvidable, como lo fue la Noche Crema”, comentó en una reciente entrevista con GOLPERÚ.

Asimismo, recordó la última vez que se enfrentó a uno de los jugadores con más renombre del futbol uruguayo: Luis Suárez. Este choque se dio en el 2022, cuando el ‘Pistolero’ había retornado al Nacional y el delantero argentino estaba llevando la camiseta de Atlético Goianiense. El partido era por la ida de los cuartos de final y, en ese momento, el equipo de Churín venció por 1-0.

“A Suárez sí lo llegué a enfrentar, justo en un día especial para él, cuando volvió a Nacional. En su propia cancha, con su gente. Me tocó jugar cuartos de Copa Sudamericana cuando estaba en Goianiense. Así que sí lo enfrenté”, recordó el argentino.

Hoy, Universitario recibirá al Inter de Miami en el Estadio Monumental con casi el ‘sold out’ de las entradas, a pesar de los precios estratosféricos que se colocaron para tal magno evento. En esta oportunidad, Churín no solo tendrá la oportunidad de reencontrarse con Luis Suárez, sino también de conocer por primera vez a Lionel Messi.





Universitario de Deportes está próximo a realizar su debut en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, y esto lo sabe muy bien su nuevo delantero que tiene experiencia disputando este tipo de torneos internacionales, por lo que pudo brindar declaraciones sobre sus expectativas con la ‘U’ en este campeonato continental.

“Todo el mundo quiere ganar la Libertadores. Para mí, he jugado varias, me ha tocado ir bien, me ha tocado ir, no tan bien. Creo que la única manera ahí es tratar de competir a tu 100% de los partidos, Estar compenetrado, saber que no es lo mismo ir de visitante, de local. Hacerte fuerte de visitante, que cada punto vale la pena, cada minuto vale la pena, que no te puedes relajar en ningún momento y que son pequeños detalles los que definen”, mencionó.

Asimismo, destacó lo logrado por Universitario en estas últimas temporadas afirmando que ahora tienen la obligación de luchar por un título más importante. “Creo que primero hay que dar el paso de conquistar tu país, que este club ya lo hizo. Entonces ahora sí, yo creo que podés dar el paso de ir un poquito más allá en una Copa Internacional, en este caso en la Copa Libertadores, de competir de igual fuerza con otros clubes”, sentenció.





