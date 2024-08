El Torneo Clausura 2024 significó una etapa de cambios en el arco de Sporting Cristal. La lesión de Renato Solis, en el tramo final del Apertura dio pasos al debut de Diego Enríquez en la última jornada. En la segunda parte del año volvió Alejandro Duarte (estuvo a préstamo en Costa Rica) para tomar el puesto; sin embargo, una mala actuación de ‘Alejo’ dio paso a que el guardameta de 22 años vuelva a la escena titular. Desde aquel momento, se adueñó del arco. Esta situación no ha pasado desapercibida, por lo que se animó a contar cuál fue la clave de su éxito y también precisó sobre lo que se viene para la fecha 7 ante Alianza Lima.

“Trabajé duro. Fue una dura competencia. Estuve tres años en provincia siendo titular. Me agarró preparado. Los pies es una de mis fortalezas. Desde pequeño trabajo ese aspecto. Hace tres años que vengo trabajando doble turno. Es una iniciativa mía. Me ayuda a crecer más”, contó en entrevista con RPP Deportes.

Para Enríquez, la titularidad es fruto del esfuerzo en los últimos años. Desde temprana edad buscó oportunidad en otros clubes, por lo que estuvo a préstamo en Cienciano y Cusco FC; sin embargo, entre 2022 y 2023 mostró su pico más alto cuando defendió el arco de Deportivo Binacional. A pesar del descenso, logró consolidarse y ello le permitió volver a Sporting Cristal para ganarse el puesto.

Diego Enríquez fue uno de los futbolistas más destacados de Binacional. (Foto: Liga 1)

Con la escuadra de Juliaca, disputó un total de 67 partidos, ganándose la confianza de los técnicos a pesar de su corta edad. En el presente ciclo con la escuadra celeste, hizo su primera aparición ante Comerciantes Unidos por la fecha final del Torneo Apertura. Para el Clausura, arrancó en la fecha 2 ante Sport Boys, quedándose con el puesto por los cuatro siguientes partidos.

El partido ante Alianza Lima

Direccionando su mirada hacia el próximo rival, Diego Enríquez es consciente de la rigurosidad que implica enfrentar a Alianza Lima. Por esta razón, tiene analizado a Hernán Barcos, a quien ya enfrentó cuando vestía la camiseta de Deportivo Binacional. Precisamente, el ‘Pirata’ ya le marcó en cuatro ocasiones, por lo que sabe de su destreza en el campo de juego.

“A (Hernán) Barcos lo enfrente varias veces. Es un pilar importante. Debemos tener cuidado. Cada partido será una final. Esto me motiva más (el partido con Alianza Lima). El esfuerzo tiene que ser el doble”, declaró el formado en el cuadro celeste y cuenta con un vínculo hasta finales del presente año.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal y Alianza Lima se verán las caras este sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo Clausura desde las 8:00 pm (hora peruana). Ambas escuadras buscando quedarse con el liderazgo del Torneo Clausura 2024 y una victoria será crucial.

El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





