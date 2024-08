El Torneo Clausura 2024 ingresará a su séptima fecha y tendrá un duelo con dos rivales directos que buscan ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones: Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Con los blanquiazules como líderes (13 puntos), el próximo sábado 17 de agosto defenderán el liderazgo ante un rival que tiene 11 puntos y está a solo dos de alcanzarlo. Sin embargo, si analizamos los antecedentes de enfrentamientos, el equipo del Rímac parte con una ligera ventaja en cuanto a resultados positivos. En la siguiente nota entérate cómo les fue en los últimos diez duelos.

Si bien se vieron las caras en el pasado 30 de junio por la Copa Ciudad de los Reyes, este torneo fue parte de un partido amistoso. Aquella tarde, el duelo se disputó en el estadio Alejandro Villanueva, dejando un empate de 1-1 con goles de Irven Ávila y Hernán Barcos.

De manera oficial, el Torneo Apertura 2024 vio una victoria celeste por 2-1, con el detalle de una remontada sin su goleador Martín Cauteruccio, por una complicación hepática. El choque se jugó el 9 de marzo, los del Rímac se impusieron con goles de Joao Grimaldo y Santiago Gonzalez.

El 8 de julio de 2023, empataron sin goles por el Torneo Clausura de aquella temporada. En lo que fue el Apertura del año pasado, Cristal se impuso 3-0 por walk over de Alianza Lima, que no se presentó por presentar un conflicto con los derechos televisivos.

En lo que respecta al 2022, jugaron dos partidos. El primero fue el 6 de marzo, con una victoria del cuadro rimense por 1-0, con gol de Alejandro Hohberg desde el punto de penal. El 31 de julio, volvieron a enfrentarse, pero el resultado se quedó en un empate sin goles.

La última victoria de Alianza Lima fue el 21 de noviembre de 2021 por la mínima diferencia, con gol de Hernán Barcos. Este compromiso correspondió al choque de ida por la final nacional. El día 28, volvieron a jugar y el resultado decretó un empate sin goles, por lo que los blanquiazules se coronaron campeones.

Para este nuevo enfrentamiento, ambos llegan de empatar. Por el lado de Sporting Cristal, igualaron 1-1 ante Atlético Grau en Piura y los blanquiazules terminaron sin goles frente a ADT en el estadio Alejandro Villanueva. Cabe resaltar que poseen nuevos directores técnicos, con respecto al choque del mes de marzo.

FECHA RESULTADO TORNEO 9/3/2024 Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal Torneo Apertura 2024 8/7/2023 Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal Torneo Clausura 2023 5/2/2023 Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima (Walk Over) Torneo Apertura 2023 31/7/2022 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Torneo Clausura 2022 6/3/2022 Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal Torneo Apertura 2022 28/11/2021 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Final Nacional 21/11/2021 Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal Final Nacional 24/10/2021 Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal Descentralizado 2/5/2021 Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima Descentralizado 25/8/2020 Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima Descentralizado

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal y Alianza Lima se verán las caras este sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo Clausura desde las 8:00 pm (hora peruana). Ambas escuadras buscando quedarse con el liderazgo del Torneo Clausura 2024 y una victoria será crucial.

El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





