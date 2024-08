Definitivamente el año 2024 es una temporada para el olvido en César Vallejo: eliminados en fase de grupos de Copa Sudamericana y un cúmulo de malos resultados en Liga 1 que lo colocan en la zona de descenso de la tabla acumulada. A su vez, mantiene un lío con Paolo Guerrero quien busca rescindir contrato, pero persisten en no llegar a un acuerdo. Este cúmulo de situaciones ha generado desorden en la interna, por lo que la continuidad de Guillermo Salas (actual DT) está en evaluación para lo que resta del Torneo Clausura.

“Hoy hay una reunión con Guillermo Salas. La situación no anda bien, ni con el grupo de jugadores ni con los resultados. Puede ser de que se termine el ciclo de Guillermo Salas en César Vallejo. El equipo no levanta y están en una zona comprometida”, informó el programa Mano a Mano.

En el Torneo Clausura, César Vallejo solo ha podido ganar en una ocasión - ante UTC - de las seis fechas disputadas. En los otros cinco partidos cayó derrotado. Por esta razón, se ha complicado en la tabla acumulada, teniendo en cuenta que tampoco mostraron su mejor versión en el Torneo Apertura: con 23 puntos, ocupan el puesto 16 y están en zona de ascenso directo. En el último duelo, cayeron por 2-1 ante Cusco FC.

Si bien se ubican en ‘zona roja’, están empatados por diferencia de goles con Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y UTC. Sin embargo, de seguir con la mala racha de resultados, podrían complicar su instancia en primera división. Mannucci es penúltimo con 18 unidades y Unión Comercio tiene 13.

Con la continuidad de ‘Chicho’ Salas en duda, la misma fuente contó que Carlos Desio sería una de las opciones para llegar como reemplazo. El estratega argentino estuvo en ADT para el Torneo Apertura, pero dejó el cargo por asuntos personales. Sin embargo, su experiencia en Liga 1 podría ser un valor clave para su designación.

Por lo pronto, desde tienda ‘poeta’ esperan solucionar pronto todos sus problemas, teniendo en cuenta la inversión que realizaron a inicios de año con el fichaje de Paolo Guerrero que no resultó cómo lo esperaban. Además, el delantero no estaba conforme con su estadía, por lo que busca desvincularse y ello también generó un conflicto a nivel interno.

¿Cuál es el próximo partido de César Vallejo?

César Vallejo urge de victorias en el Torneo Clausura y su próximo reto será ante Sport Boys el viernes 16 de agosto, desde el estadio Mansiche. Los ‘poetas’ buscarán volver a ganar de locales para comenzar a sumar puntos. Luego volverán a ser locales el día 19 ante Alianza Atlético.

Ambos duelos serán transmitidos por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de estos compromisos, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





