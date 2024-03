Es difícil de creer, pero es la realidad. Diego Penny ha jugado cuatro partidos en el Torneo Apertura 2024 y ha recibido tres tarjetas rojas. La última fue en el duelo ante Alianza Atlético, por la sexta jornada de la primera competición de la temporada en Perú. En los minutos finales, el guardameta de Deportivo Garcilaso realizó un gesto que le provocó la expulsión. Un día después de la derrota (su equipo cayó 3-0 en Piura), el portero de 39 años sostuvo que solo estaba haciendo una broma a su excompañero Santiago Arias, actual jugador de los ‘Churres’.

El experimentado arquero no está atravesando un buen momento, pues sumó una nueva expulsión en la Liga 1 Te Apuesto y está complicando a ‘Garci’ en el torneo. Vio la cartulina roja en los duelos ante UTC, Cusco FC y Alianza Atlético. Y en los tres, su equipo terminó perdiendo los puntos. Eso sí, comunicó que es su responsabilidad y pidió disculpas a la hinchada de Garcilaso.

“No quiero justificar, pero a veces no entendemos que el fútbol es eso, una picardía. Era una broma que estaba haciendo con Santiago Arias que es un excompañero. No era ni para el árbitro ni para la gente, era algo entre ambos, una broma porque él también hizo el gesto. Pido disculpas a la gente que lo vio y a mi equipo que ya tengo tres expulsiones y es mi responsabilidad”, comentó Penny.

El club cusqueño suma una victoria y cinco derrotas en el inicio del Torneo Apertura 2024. Sobre este momento delicado, Diego comentó lo siguiente: “Uno merece lo que consigue. El fútbol es de resultados, de rendimientos y nosotros no hemos comenzado bien. Hemos tenido un inicio de año terrible. Hay que darle vuelta a esto rápido. El martes tenemos un partido de vida o muerte contra ADT. Jugamos de local, no tenemos excusa”.

El exarquero de Sporting Cristal aseguró que ahora solo está enfocado en el partido internacional ante ADT. Recordemos que solo uno de ellos llegará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. “Me toca dar vuelta a la página. El martes tenemos un partido de Sudamericana muy importante para la institución y para nosotros, así que hay que tratar de hacer lo mejor”, concluyó.

Cabe mencionar que Diego Penny es el futbolista con más expulsiones de la Liga 1 Te Apuesto, seguido de su compañero Diego Ramírez, que tiene dos. Asimismo, Deportivo Garcilaso (8) es el club con más expulsiones en el torneo, seguido de Alianza Atlético (4). ‘Garci’ necesita mejorar el rendimiento en los campos de fútbol y también dejar de recibir tarjetas rojas.

¿Qué se le viene a Deportivo Garcilaso?

El próximo partido de Deportivo Garcilaso será ante ADT de Tarma por la primera fase de la Copa Sudamericana 2024. Será un partido único, en el que uno de los dos avanzará a la fase de grupos del torneo continental. El compromiso está pactado para jugarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el martes 5 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

Luego, por el Torneo Apertura 2024, ‘Garci’ recibirá al vigente campeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este encuentro está programado para jugarse el viernes 8 de marzo desde las 8:00 de la noche (hora peruana). El conjunto cusqueño tendrá pocos días para afrontar el reto ante el equipo de Fabián Bustos.





