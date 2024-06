Diego Penny fue el invitado de la semana pasada en el podcast de Enfocados. Frente a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el portero peruano compartió sus vivencias y anécdotas personales y futbolísticas. En medio de ese encuentro de ‘Galácticos’, el arquero soltó unas declaraciones que no dejaron a nadie indiferente. Consultado por quién es mejor, si él o Claudio Bravo, sin vacilaciones indicó: “Él tapó lejos en Barcelona y Manchester City, pero no me gusta su forma de tapar. Para mí, yo soy mejor”, sentenció, con total soltura ante la sorpresa de varios en redes sociales. Como era de esperarse, las palabras del ‘Flaco’ no tardaron en llegar a Chile, cuyos medios deportivos no dudaron en cuestionarlo. ¡Dame luz!

