¡Dame luz! Jefferson Farfán y Roberto Guizasola la siguen ‘rompiendo’ con su programa de YouTube ‘Enfocados’, donde entrevistan a más de un excompañero, quien comparte anécdotas sobre su etapa profesional. En medio de ello, fue tendencia la conversación que hubo con el ‘1′ de Deportivo Garcilaso, Diego Penny, donde se mencionó en algún momento a Francisco Bazán. A propósito de ello, el exguardameta de Universitario se pronunció y le mandó un mensaje a la ‘Foquita’.

‘JF17′ mostró su disconformidad por compararlo con el ‘Flaco’ Penny y, por ello, comentó: “Yo no lo he visto ni en la Videna”. Penny, por su parte, aunque señaló que ‘Paco’ Bazán era un viejo amigo y no dejó pasar la oportunidad para lanzar un dardo adicional: “Que se quede en la televisión nomás”.

Las palabras de Farfán y Penny resonaron rápidamente en el medio futbolístico, generando una ola de reacciones. Pero la respuesta más esperada y contundente vino del propio Francisco Bazán. Ahora conductor de televisión y radio, no se quedó callado y lanzó un desafío directo a Farfán.

El reto de Bazán a Farfán

En el programa Entre Palos TV, Francisco Bazán manifestó su sorpresa y descontento: “Yo no sabía que él tenía un tema personal conmigo. Yo lo defendí cuando cogió la lanza contra el Fondo Blanquiazul y cuando la gente quería compararlo con Hernán Barcos. Jefferson, invítame, para solucionarlo, vernos las caras y desahue***”. Las palabras del exguardameta no solo buscan aclarar las supuestas ofensas, sino que también invitaban a Farfán a un encuentro cara a cara, en lo que promete ser un enfrentamiento mediático sin precedentes. Solo el tiempo dirá si los veremos en Enfocados.

Paco Bazán retó a Farfán en Enfocados.

¿Qué es, cuándo y cómo ver Enfocados?

En la era de los medios digitales, un nuevo fenómeno capturó la atención de los aficionados al fútbol peruano: el podcast Enfocados. Conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, este programa se convirtió rápidamente en un referente dentro del panorama mediático deportivo peruano.

Transmitido todos los domingos a las 8 de la noche a través de YouTube, Enfocados logró consolidarse como un espacio donde los protagonistas comparten sus historias y experiencias. Cada episodio no solo ofrece entretenimiento, sino también reflexión y aprendizaje tanto para los hinchas como para los propios jugadores.

Desde su estreno, Enfocados contó con la participación de una impresionante lista de invitados. Figuras como Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Edison Flores, Christian Cueva, Pablo Sabbag y Diego Penny desfilaron por el programa, aportando sus vivencias y anécdotas.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola son conductores de Enfocados.





