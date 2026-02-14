Alianza Lima vs. Alianza Atlético juegan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por una nueva jornada de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 14 de febrero desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Dónde ver la transmisión del Alianza Lima vs. Alianza Atlético. (Video: Alianza Atlético)
