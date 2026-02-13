Alianza Lima sufrió una dolorosa eliminación de la Copa Libertadores el último miércoles y enfoca todos sus esfuerzos en la competencia local, donde este sábado 14 de febrero visitará Trujillo para enfrentarse a Alianza Atlético, por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El entrenador argentino Pablo Guede se encuentra en el ojo de la tormenta por las duras críticas recibidas y necesita sumar de a tres para seguir en lo más alto de la tabla y calmar de alguna manera los ánimos en La Victoria.

Pese al fracaso internacional, los blanquiazules marchan con puntaje en el campeonato, tras dos triunfos sobre Sport Huancayo de visita y ante Comerciantes Unidos el último fin de semana en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Por su parte, Alianza Atlético debutó en Sullana con triunfo ante el vigente subcampeón de la Liga 1, Cusco FC, y llega a este encuentro frente a los blanquiazules, tras perder por la mínima diferencia en Andahuaylas ante Los Chankas.

Si bien jugará de visitante, se espera una importante cantidad de hinchas íntimos en el Estadio Mansiche. Hasta el cierre de esta edición, se ha vendido una gran parte del aforo permitido para el partido.

Cabe mencionar que en 2025 se enfrentaron en dos oportunidades, con triunfo y empate para los de Sullana, que buscarán seguir con saldo positivo frente a Alianza Lima en la Liga 1.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Mansiche de Trujillo. El partido está programado para iniciar a las 8:00 p.m., hora peruana.

