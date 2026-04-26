Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 12 del ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo 26 de abril desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau? (Video: Alianza Lima)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau? (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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