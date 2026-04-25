Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan este domingo 26 de abril desde las 3:30 p.m. en el estadio Mansiche de Trujillo, por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Alianza Lima viene de golear 8-0 a Cusco FC en Matute y ponerse el título de fuerte candidato al título del Torneo Apertura. Fue una exhibición apabullante del cuadro blanquiazul de la mano de los ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor. De paso, consiguió una importante diferencia de goles en esa lucha palmo a palmo con Los Chankas, que viene de vencer a Cienciano, otro rival directo.

De momento, Alan Cantero se perfila para mantenerse en el once del equipo dirigido por Pablo Guede, junto a la ‘Culebra’ Castillo y Paolo Guerrero en ataque. Es decir, el DT argentino repetiría el equipo que viene de golear a Cusco FC. Eso sí, espera también sostener esa efectividad y sumar de a tres ante un rival entonado.

Alianza Lima viene de golear 8-0 a Cusco FC. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Atlético Grau llega en un buen momento a su duelo ante uno de los protagonistas del campeonato, luego de su goleada 4-1 sobre Sporting Cristal en gran actuación de Raúl Ruidíaz. La ‘Pulga’ fue clave con un golazo y mostró, además, un buen nivel. Ahora, ante Alianza Lima, espera repetir dicha actuación y ayudar a su equipo a salir del fondo de la tabla.

Cabe precisar que Atlético Grau no le gana a Alianza Lima desde el 2024, ya sea de local o de visita. El equipo de Gerardo Ameli, más allá de que jugará en una cancha neutral como es Trujillo, espera hacerse fuerte y contar con el apoyo de su gente en esa lucha por evitar el descenso.

Atlético Grau viene de golear 4-1 a Sporting Cristal en Sullana. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima vs. Atlético Grau: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se disputará este domingo 26 de abril en el Estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro comenzará a las 3:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Atlético Grau será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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