Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 15 del ? Mira la transmisión de este partido por la señal de (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Alianza Lima vs. Cienciano se verán las caras este sábado 16 de mayo con la transmisión de Liga 1 MAX. (Video: Alianza Lima)
Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Alianza Lima vs. Cienciano se verán las caras este sábado 16 de mayo con la transmisión de Liga 1 MAX. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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