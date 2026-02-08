Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO vía L1 MAX y Movistar TV
¿Dónde se puede ver el vs. , por la ? La transmisión estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable.; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora inicia? El choque se disputará este domingo 8 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil) desde el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto, goles e incidencias en Depor.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

