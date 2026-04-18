Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a una nueva fecha del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) tiene los derechos de este encuentro, disponible en teleoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de la alternativa de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Dónde se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 18 de abril desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs Cusco FC en Matute. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs Cusco FC en Matute. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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