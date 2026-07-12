¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali EN VIVO y EN DIRECTO, por el amistoso internacional? ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Recuerda que podrás disfrutar este encuentro a través de la señal de América TV en televisión abierta y mediante la plataforma de streaming América TVGO. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 3:30 p.m.; en Chile, Bolivia y Venezuela a las 4:30 p.m.; en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 5:30 p.m.; mientras que en México iniciará a la 2:30 p.m.. No te pierdas este amistoso internacional que se disputará el domingo 12 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Perú?
Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali a través de América TV en señal abierta. Además, estará disponible mediante la plataforma de streaming América TVGO para quienes prefieran verlo por internet.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Colombia?
En Colombia, los aficionados podrán seguir el compromiso mediante América TVGO, mientras que distintos portales deportivos ofrecerán la cobertura minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Ecuador?
Los aficionados ecuatorianos podrán disfrutar del amistoso internacional a través de América TVGO, plataforma que ofrecerá la transmisión online del compromiso.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Argentina?
En Argentina, el encuentro podrá seguirse mediante América TVGO, además de la cobertura en vivo de los principales medios deportivos.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Chile?
En Chile, el partido estará disponible a través de América TVGO, permitiendo seguir el amistoso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali en México?
Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante América TVGO, además de la cobertura minuto a minuto que realizarán diversos portales deportivos.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali en España?
En España, el amistoso internacional podrá seguirse a través de América TVGO, siempre que el servicio esté disponible para el territorio correspondiente.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Estados Unidos?
Los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar del partido mediante América TVGO, desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV compatibles con la plataforma.