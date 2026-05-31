Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura. (Foto: Alianza Lima)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX, canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo mediante las plataformas de streaming de L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo 31 de mayo desde la 1:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El encuentro se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca. (Video: FC Cajamarca)
Alianza Lima vs. FC Cajamarca. (Video: FC Cajamarca)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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