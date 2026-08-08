¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO y EN DIRECTO, por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 8 de agosto desde las 20:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!
Alianza Lima vs. Sport Boys: previa del partido
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys en Perú?
El partido entre Alianza Lima y Sport Boys, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, será transmitido EN VIVO por L1 MAX en territorio peruano. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la plataforma oficial de streaming de L1 MAX.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys por TV?
La transmisión oficial estará disponible por L1 MAX, canal que forma parte de la programación de diversos operadores de televisión por suscripción en el Perú, permitiendo seguir el encuentro en vivo y en alta definición.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys por internet?
Los aficionados que prefieran seguir el partido online podrán hacerlo mediante la plataforma de streaming L1 MAX, disponible para computadoras, celulares, tablets y Smart TV con una suscripción activa.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys en DIRECTV y DGO?
Los clientes de DIRECTV podrán acceder a la señal de L1 MAX desde su servicio de televisión. Asimismo, quienes cuenten con DGO podrán seguir el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo compatible.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys en Movistar TV?
Los usuarios de Movistar TV también podrán disfrutar del compromiso mediante L1 MAX, canal disponible dentro de la oferta del operador. Además, tendrán acceso desde Movistar TV App, según el plan contratado.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys en Claro TV y Claro Video?
Los clientes de Claro TV podrán seguir el encuentro por L1 MAX si el canal está incluido en su paquete. Del mismo modo, Claro Video ofrece acceso al contenido para los usuarios que tengan habilitado este beneficio con su suscripción.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys desde cualquier dispositivo?
El duelo podrá verse en televisores, computadoras, laptops, celulares Android, iPhone, tablets y Smart TV mediante L1 MAX o a través de plataformas compatibles como DGO, Movistar TV App y Claro Video, dependiendo del operador y del plan contratado.