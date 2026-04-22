Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 10 del ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el miércoles 22 de abril desde las 15:15 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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