Dónde ver Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO vía DIRECTV y Liga 1 MAX por los play offs
Sporting Cristal vs. Cusco FC se enfrentan (EN VIVO y EN DIRECTO) por la final de la Liga 1 por Perú 2. El partido se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la transmisión de L1 MAX y DIRECTV.
No te pierdas el Sporting Cristal vs. Cusco FC, por la final vuelta de la Liga 1 2025. ¿A qué hora comienza este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 6:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) del domingo 14 de diciembre del 2025. La transmisión está a cargo de L1 MAX para todo el territorio peruano. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Depor te hará vivir todas las emociones de este partidazo con la mejor transmisión y narración.
Sporting Cristal vs Cusco FC por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.