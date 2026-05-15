Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se enfrentan por la Liga 1. (Foto: Composición Depor)
Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se enfrentan por la Liga 1. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por la del ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el viernes 15 de mayo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Dónde ver Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: canales de TV vía Liga 1 MAX. (Video: Sporting Cristal)
Dónde ver Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: canales de TV vía Liga 1 MAX. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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