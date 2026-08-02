¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II EN VIVO y EN DIRECTO, por la tercera jornada del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 2 de agosto desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II en Perú?

El partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, será transmitido EN VIVO por L1 MAX, canal oficial del campeonato peruano. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la plataforma de streaming L1 MAX, disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga 1 y que se encuentra disponible en diversos operadores de televisión por suscripción del país.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

Si deseas seguir el partido por internet, podrás hacerlo mediante la plataforma de streaming L1 MAX, que ofrece la transmisión en vivo del campeonato para sus usuarios desde computadoras, celulares, tablets y televisores inteligentes compatibles.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II desde el celular?

Los hinchas podrán seguir todas las incidencias del partido desde un teléfono Android o iPhone ingresando a la app de L1 MAX, donde estará disponible la señal en vivo para los usuarios con una suscripción activa.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II en Smart TV?

El encuentro también podrá verse en televisores inteligentes compatibles mediante la aplicación oficial de L1 MAX, que permite acceder a la transmisión en vivo con una cuenta vigente.

¿A qué hora y dónde ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

Sporting Cristal recibirá a Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, en un duelo que podrá verse por L1 MAX tanto en televisión como a través de su plataforma oficial de streaming.

¿Qué plataforma transmite Sporting Cristal vs. Juan Pablo II por streaming?

La transmisión oficial por internet estará disponible en la plataforma de streaming L1 MAX, servicio que permite seguir todos los partidos de la Liga 1 desde múltiples dispositivos con una suscripción activa.

Sporting Cristal vs. Juan Pablo II. (Video: Sporting Cristal)