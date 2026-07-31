Este viernes 31 de julio se dará inicio a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, una fecha que promete emociones en la lucha por el liderato del campeonato. Universitario visitará a Cienciano en un duelo clave por la cima de la tabla, mientras que Sporting Cristal buscará recuperar terreno cuando reciba a Juan Pablo II. Por su parte, Alianza Lima intentará volver al camino del triunfo frente a Alianza Atlético, en otro de los encuentros más atractivos de la jornada.

La tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará este viernes 31 de julio con el duelo entre Los Chankas y Comerciantes Unidos desde las 3:00 p.m. Ambos equipos buscarán reencontrarse con la victoria y empezar a escalar posiciones en la tabla en un compromiso que abrirá un nuevo fin de semana lleno de fútbol peruano.

La acción continuará el sábado 1 de agosto con cuatro encuentros. La jornada arrancará a la 1:00 p.m. con el choque entre FC Cajamarca y Sport Huancayo. Posteriormente, Atlético Grau recibirá a Sport Boys desde las 3:30 p.m., mientras que Cusco FC será local ante UTC a las 6:00 p.m. Los cuatro equipos llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura.

El plato fuerte del sábado se vivirá a las 8:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético. El conjunto blanquiazul intentará volver al triunfo tras el empate conseguido en la fecha anterior frente a Comerciantes Unidos, mientras que el cuadro churre buscará dar el golpe en Matute y seguir escalando en la clasificación.

La fecha se cerrará el domingo 2 de agosto con cuatro compromisos. Sporting Cristal abrirá la jornada a las 11:00 a.m. frente a Juan Pablo II con la obligación de recuperarse tras su caída en Arequipa. Luego, ADT recibirá a Deportivo Garcilaso desde la 1:15 p.m. y CD Moquegua enfrentará a Melgar a las 3:30 p.m.

Finalmente, el telón caerá en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Cienciano y Universitario protagonizarán el partido más atractivo de la fecha desde las 6:30 p.m., en un duelo que podría marcar el liderato del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio 31/07 3:00 p.m Los Chankas vs. Comerciantes Unidos Los Chankas 01/08 1:00 p.m FC Cajamarca vs. Sport Huancayo Héroes de San Ramón 01/08 3:30 p.m Atlético Grau vs. Sport Boys Municipal Ambrosio Maco Arroyo 01/08 6:00 p.m Cusco FC vs. UTC Inca Garcilaso de la Vega 01/08 8:30 p.m Alianza Lima vs. Alianza Atlético Alejandro Villanueva 02/08 11:00 a.m Sporting Cristal vs. Juan Pablo II Albertio Gallardo 02/08 1:15 p.m ADT vs. Deportivo Garcilaso Unión Tarma 02/08 3:30 p.m CD Moquegua vs. Melgar 25 de Noviembre 02/08 6:30 p.m Cienciano vs. Universitario Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de la Fecha 2 del Torneo Clausura:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Melgar 2 2 0 0 5 2 3 6 2 Universitario 2 2 0 0 4 2 2 6 3 Alianza Lima 2 1 1 0 4 3 1 4 4 Cusco FC 2 1 0 1 5 3 2 3 5 CD Juan Pablo II 2 1 0 1 4 2 2 3 6 Sport Huancayo 2 1 0 1 3 1 2 3 7 Sport Boys 2 1 0 1 2 1 1 3 8 Sporting Cristal 2 1 0 1 2 2 0 3 9 Atlético Grau 2 1 0 1 3 3 0 3 10 Deportivo Garcilaso 2 1 0 1 2 2 0 3 11 Alianza Atlético 2 1 0 1 4 5 -1 3 12 Los Chankas 2 1 0 1 2 3 -1 3 13 Comerciantes Unidos 2 0 2 0 4 4 0 2 14 CD Moquegua 2 0 2 0 2 2 0 2 15 FC Cajamarca 2 0 1 1 3 4 -1 1 16 UTC 2 0 1 1 1 3 -2 1 17 ADT 2 0 0 2 1 4 -3 0 18 Cienciano 2 0 0 2 1 5 -4 0

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 19 13 5 1 34 11 23 44 2 Los Chankas 19 11 4 4 27 24 3 37 3 Universitario 19 10 5 4 28 17 11 35 4 Melgar 19 10 4 5 34 22 12 34 5 Cienciano 19 10 3 6 35 27 8 33 6 Cusco FC 19 9 3 7 26 27 -1 30 7 Deportivo Garcilaso 19 8 5 6 23 21 2 29 8 Alianza Atlético 19 6 6 7 22 24 -2 24 9 Comerciantes Unidos 19 5 8 6 22 24 -2 24 10 Sporting Cristal 19 6 4 9 30 32 -2 22 11 Sport Boys** 19 6 5 8 17 20 -3 21 12 CD Moquegua 19 5 5 9 19 26 -3 20 13 Juan Pablo II 19 5 5 9 26 42 -16 20 14 ADT*** 19 5 5 9 23 25 -2 19 15 Atlético Grau 19 5 4 10 15 21 -6 19 16 Sport Huancayo 19 5 4 10 24 33 -9 19 17 FC Cajamarca**** 19 4 6 9 26 32 -6 17 18 UTC* 19 4 7 8 22 29 -7 14

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

** Le dedujeron dos puntos a Sport Boys, de acuerdo a la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026.

*** Le dedujeron un punto a ADT, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 080-CL-LFPP-2026.

**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 081-CL-LFPP-2026.

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