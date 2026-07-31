Este viernes 31 de julio se dará inicio a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, una fecha que promete emociones en la lucha por el liderato del campeonato. Universitario visitará a Cienciano en un duelo clave por la cima de la tabla, mientras que Sporting Cristal buscará recuperar terreno cuando reciba a Juan Pablo II. Por su parte, Alianza Lima intentará volver al camino del triunfo frente a Alianza Atlético, en otro de los encuentros más atractivos de la jornada.
La tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará este viernes 31 de julio con el duelo entre Los Chankas y Comerciantes Unidos desde las 3:00 p.m. Ambos equipos buscarán reencontrarse con la victoria y empezar a escalar posiciones en la tabla en un compromiso que abrirá un nuevo fin de semana lleno de fútbol peruano.
La acción continuará el sábado 1 de agosto con cuatro encuentros. La jornada arrancará a la 1:00 p.m. con el choque entre FC Cajamarca y Sport Huancayo. Posteriormente, Atlético Grau recibirá a Sport Boys desde las 3:30 p.m., mientras que Cusco FC será local ante UTC a las 6:00 p.m. Los cuatro equipos llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura.
El plato fuerte del sábado se vivirá a las 8:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético. El conjunto blanquiazul intentará volver al triunfo tras el empate conseguido en la fecha anterior frente a Comerciantes Unidos, mientras que el cuadro churre buscará dar el golpe en Matute y seguir escalando en la clasificación.
La fecha se cerrará el domingo 2 de agosto con cuatro compromisos. Sporting Cristal abrirá la jornada a las 11:00 a.m. frente a Juan Pablo II con la obligación de recuperarse tras su caída en Arequipa. Luego, ADT recibirá a Deportivo Garcilaso desde la 1:15 p.m. y CD Moquegua enfrentará a Melgar a las 3:30 p.m.
Finalmente, el telón caerá en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Cienciano y Universitario protagonizarán el partido más atractivo de la fecha desde las 6:30 p.m., en un duelo que podría marcar el liderato del Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|31/07
|3:00 p.m
|Los Chankas vs. Comerciantes Unidos
|Los Chankas
|01/08
|1:00 p.m
|FC Cajamarca vs. Sport Huancayo
|Héroes de San Ramón
|01/08
|3:30 p.m
|Atlético Grau vs. Sport Boys
|Municipal Ambrosio Maco Arroyo
|01/08
|6:00 p.m
|Cusco FC vs. UTC
|Inca Garcilaso de la Vega
|01/08
|8:30 p.m
|Alianza Lima vs. Alianza Atlético
|Alejandro Villanueva
|02/08
|11:00 a.m
|Sporting Cristal vs. Juan Pablo II
|Albertio Gallardo
|02/08
|1:15 p.m
|ADT vs. Deportivo Garcilaso
|Unión Tarma
|02/08
|3:30 p.m
|CD Moquegua vs. Melgar
|25 de Noviembre
|02/08
|6:30 p.m
|Cienciano vs. Universitario
|Inca Garcilaso de la Vega
Tabla de la Fecha 2 del Torneo Clausura:
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF
* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF
** Le dedujeron dos puntos a Sport Boys, de acuerdo a la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026.
*** Le dedujeron un punto a ADT, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 080-CL-LFPP-2026.
**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 081-CL-LFPP-2026.
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