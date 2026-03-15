Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por una nueva jornada de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 15 de marzo desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs. Sport Boys? (Video: Sporting Cristal)
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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