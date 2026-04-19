Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver l vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por una décima primera jornada de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 19 de abril desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. UTC? (Video: Sporting Cristal)
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. UTC? (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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