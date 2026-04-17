Este viernes comenzará la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, luego de que a mitad de semana se disputaran cuatro partidos correspondientes a la fecha 10, reprogramados por las Elecciones Generales. En esta jornada, Alianza Lima y Sporting Cristal serán locales, mientras que Universitario de Deportes y Sport Boys tendrán que viajar a Arequipa y Sullana, respectivamente.

La fecha comenzó el viernes con el duelo entre Los Chankas CYC y Atlético Grau. El conjunto de Andahuaylas logró imponerse por 2-0. Con esta victoria, el equipo andahuaylino sigue consolidándose en la primera posición del torneo con 26 puntos.

La actividad continuará el sábado con el enfrentamiento entre FC Cajamarca y ADT desde la 1:00 p.m. en Cajamarca. El equipo cajamarquino intentará hacerse fuerte en la altura para quedarse con los tres puntos, mientras que el cuadro tarmeño buscará sumar fuera de casa para mantenerse competitivo en la tabla.

Más tarde, a las 3:15 p.m., Juan Pablo II se medirá ante Comerciantes Unidos. Ambos equipos saldrán a buscar los 3 puntos con la consigna de subir en la tabla de posiciones.

El tercer partido del sábado será protagonizado por Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso a las 5:30 p.m. El ‘Rojo Matador’ empató ante UTC en su último partido por lo que busca lavarse la cara de local.

El cierre del sábado estará a cargo de Alianza Lima, que recibirá a Cusco FC a las 8:00 p.m. en Matute. El conjunto blanquiazul sigue de cerca a Los Chankas por el liderato del torneo por lo que buscará los 3 puntos, mientras que los cusqueños llegan de caer ante Estudiantes en la Copa Libertadores

La jornada dominical arrancará con el choque entre Sporting Cristal y UTC a las 11:00 a.m. Luego, a las 3:00 p.m., Alianza Atlético recibirá a Sport Boys en Sullana. El equipo de Carlos Desio podría hacer debutar en el equipo a Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Más tarde, a las 5:15 p.m., se disputará uno de los partidos más atractivos de la fecha cuando Melgar enfrente a Universitario de Deportes en Arequipa. Al equipo de Rabanal solo le sirve la victoria para no despegarse de la lucha por el torneo.

Finalmente, la jornada se cerrará en Cusco cuando Cienciano reciba a CD Moquegua a las 7:30 p.m. El cuadro imperial es uno de los candidatos al torneo por lo que solo le sirve sumar para tener opciones de seguir peleando el torneo.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 y partidos de la fecha 11: