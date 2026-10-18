¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO y EN DIRECTO, por la décima segunda jornada del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 18 de octubre desde las 15:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Universitario vs. Alianza Atlético: previa del partido

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, será transmitido en vivo por Liga 1 MAX en Perú. Los hinchas podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de la señal deportiva.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Atlético?

La transmisión estará a cargo de Liga 1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de los partidos de la Liga 1 2026. Para ver el encuentro, los aficionados deberán contar con un servicio que incluya esta señal en su programación.

¿Cómo ver Universitario vs. Alianza Atlético por internet?

Los aficionados podrán ver el partido por internet mediante la plataforma oficial de Liga 1 MAX, ingresando a su página web o utilizando su aplicación, según el plan contratado. También existen otras plataformas autorizadas que ofrecen la señal, como DGO y Zapping TV, dependiendo de la disponibilidad del servicio.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por DIRECTV?

Los usuarios de DIRECTV podrán sintonizar Liga 1 MAX a través de la señal incluida en su paquete de televisión. También pueden revisar la disponibilidad del encuentro mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV, de acuerdo con su suscripción.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por Movistar TV?

Los clientes de Movistar TV podrán seguir el partido si cuentan con Liga 1 MAX dentro de su paquete contratado. Para quienes prefieren verlo por internet, pueden revisar la disponibilidad de la señal en Movistar TV App, según las condiciones de su servicio.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por Claro TV?

Los usuarios de Claro TV podrán ver Universitario vs. Alianza Atlético a través de Liga 1 MAX, siempre que el canal esté incluido en su plan. También pueden consultar las opciones digitales disponibles para su servicio y verificar si cuentan con acceso a la transmisión en línea.

¿Se puede ver Universitario vs. Alianza Atlético por la aplicación de Liga 1 MAX?

Sí. Liga 1 MAX cuenta con una plataforma web y una aplicación para acceder a sus contenidos en vivo y a las repeticiones. Para disfrutar del encuentro, será necesario contratar el plan correspondiente y comprobar que la transmisión esté habilitada para la cuenta del usuario.

¿Dónde ver la transmisión online de Universitario vs. Alianza Atlético?

Además de la televisión por cable, los hinchas pueden consultar las opciones de streaming autorizadas, como la web y aplicación de L1 MAX, DGO y Zapping TV. La disponibilidad puede variar según el operador, el paquete contratado y la plataforma elegida.

Universitario vs. Alianza Atlético desde el Estadio Mansiche. (Video: Universitario)