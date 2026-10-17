En el Estadio Mansiche (Trujillo), Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentarán por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pactado para este domingo 18 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan ambos equipos, detalles de los canales de transmisión y horarios en diversas partes del mundo.

Universitario de Deportes afrontará un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026, esta vez frente a un rival directo en la lucha por los primeros lugares. El equipo crema necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el segundo certamen del año, pero tendrá al frente a un Alianza Atlético que también atraviesa un buen momento y quiere dar otro golpe en el campeonato. Será un duelo exigente para ambos, con puntos importantes en juego.

La ‘U’ llega a este compromiso después de empatar 2-2 frente a Melgar en el Estadio Monumental. Aunque el conjunto merengue estuvo dos goles abajo, logró reaccionar en el tramo final gracias a un doblete de Alex Valera, quien apareció con dos cabezazos para evitar la derrota. Sin embargo, la remontada no alcanzó para conseguir la victoria y dejó tareas pendientes para el equipo de Fabián Bustos, que busca mejorar el funcionamiento colectivo.

Con 21 puntos, Universitario se encontraba en la quinta posición del Clausura antes del inicio de la fecha 12, por lo que necesita ganar para no perder terreno frente a los equipos que pelean por el liderato. El margen de error comienza a reducirse conforme se acerca el cierre del torneo y cada resultado puede tener un impacto importante en las aspiraciones de los cremas. Por ello, el objetivo será recuperar la regularidad y transformar la reacción mostrada ante Melgar en una actuación más convincente.

Alex Valera es la principal carta de gol de Universitario. (Foto: GEC)

En el camino también aparece una dificultad en la defensa. Matías Di Benedetto continuará fuera de la convocatoria mientras completa su recuperación de una lesión muscular en el muslo posterior derecho. Su ausencia obliga al comando técnico a evaluar alternativas para cubrir la zaga, en un encuentro en el que será importante mantener el orden y evitar las desconcentraciones que permitieron a Melgar ponerse dos goles arriba en la jornada anterior.

Alianza Atlético, por su parte, llega motivado después de vencer por 3-1 a Sport Boys en la fecha anterior. El conjunto dirigido por Federico Urciuoli mostró capacidad para aprovechar sus oportunidades y sumó tres puntos que lo mantuvieron en la zona alta de la clasificación. Con 22 unidades antes de comenzar esta jornada, el equipo de Sullana está por encima de Universitario y buscará sostener esa ventaja frente a uno de los candidatos al título.

Uno de los aspectos que Universitario deberá controlar será la ofensiva de su rival, que ya ha demostrado que puede hacer daño cuando encuentra espacios. Los cremas, en cambio, necesitarán mayor claridad en la elaboración y contundencia desde el inicio, sin depender de una reacción en los últimos minutos. Alex Valera será una de las principales referencias en ataque después de su doblete ante Melgar, mientras que el equipo deberá encontrar un mejor equilibrio entre sus líneas para competir durante los 90 minutos.

Federico Urciuoli es el director técnico de Alianza Atlético. (Foto: Alianza Atlético)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan este domingo 18 de octubre por la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Mansiche, está programado para las 3:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Atlético?

En cuanto a la transmisión del partido entre Universitario vs. Alianza Atlético, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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