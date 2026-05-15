Universitario vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la del ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el viernes 15 de mayo desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Por la jornada 15 del Torneo Apertura y con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX, Universitario vs. Atlético Grau se enfrentan en el Estadio Monumental. (Video: Universitario)
Por la jornada 15 del Torneo Apertura y con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX, Universitario vs. Atlético Grau se enfrentan en el Estadio Monumental. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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