¿Dónde ver Universitario vs. Cienciano EN VIVO y EN DIRECTO, por una tercera jornada del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 2 de agosto desde las 18:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!
Universitario vs. Cusco FC: previa del partido
¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC el Torneo Clausura?
El partido entre Universitario y Cusco FC, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX, canal oficial con los derechos de la Liga 1. Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas de streaming de L1 MAX, DIRECTV (DGO), Claro TV (Claro Video) y Movistar TV (Movistar TV App).
¿Qué canal transmite Universitario vs. Cusco FC?
La transmisión oficial de Universitario vs. Cusco FC estará a cargo de L1 MAX, señal disponible a través de diversos operadores de televisión por suscripción en el Perú.
¿Cómo ver Universitario vs. Cusco FC?
Si deseas seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante L1 MAX, la plataforma oficial de streaming de L1 MAX, disponible para computadoras, celulares, tablets y Smart TV.
¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC desde el celular?
Los hinchas podrán disfrutar del encuentro desde cualquier lugar utilizando L1 MAX, aplicación compatible con dispositivos Android y iPhone para usuarios con una suscripción activa.
¿Cómo ver Universitario vs. Cusco FC en Smart TV?
El duelo también podrá verse en televisores inteligentes mediante la aplicación de L1 MAX, que permite acceder en vivo a la señal de L1 MAX.
¿Qué plataforma transmite Universitario vs. Cusco FC por streaming?
La plataforma oficial para seguir Universitario vs. Cusco FC por internet será L1 MAX, servicio que ofrece la señal en vivo de L1 MAX para sus suscriptores en múltiples dispositivos.